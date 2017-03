Án mạng từ gánh hàng rong

Trước vành móng ngựa, người đàn bà bị xem xét lại hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người theo trình tự phúc thẩm, tại TAND TP Hà Nội là Nguyễn Thị Hoa, trú tại đội 7, xã Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội.



Nguyễn Thị Hoa thẫn thờ khi chờ HĐXX ra tuyên án

Ở tuổi 27, Hoa có tới 3 mặt con, đứa lớn năm nay học lớp 1, còn đứa nhỏ thì vẫn đang ẵm ngửa. Đó cũng chính là lý do bị cáo không phải chịu dẫn giải của cảnh sát.Ngày nghe tin Hoa đánh “bạn chợ” đến chết, người dân xã Thọ An cứ bán tín bán nghi. Bởi trong mắt họ, chị ta là một người đàn bà tần tảo, hiền lành. Hoa sinh ra và lớn lên tại một xã nghèo của huyện Chương Mỹ. Hơn 7 năm về trước, Hoa lấy chồng ở Thọ An khi tuổi đời còn rất trẻ. Cuộc sống khó khăn, theo chân nhiều chị em ở quê, Hoa sắm cho mình một đôi quang gánh để ra thành phố “lập nghiệp”. Rồi cái ngày toàn dân tham gia giao thông bằng xe máy phải đội mũ bảo hiểm bắt đầu, Hoa xoay sang bán mũ bảo hiểm trên vỉa hè thành phố.Chiều 11-3-2010, Hoa cùng một số “bạn chợ” ngồi bán mũ bảo hiểm trên vỉa hè đường Láng, quận Đống Đa thì lực lượng giữ trật tự đến. Chị ta nhanh chân thu dọn hàng hóa và chạy thoát. Ngồi gần Hoa là Vũ Thị Kim Anh (SN 1990, trú ở Mỹ Đức, Hà Nội) đã bị công an mời về trụ sở xử phạt. Trở lại nơi bán hàng, Kim Anh thấy Hoa bày bán mũ bảo hiểm tràn sang chỗ của mình. Hai bên to tiếng, rồi lao vào nhau vật lộn. Thời điểm ấy, Hoa mang thai đứa con thứ 3 nhưng chị ta vẫn quật ngã được “đối thủ” xuống đất. Kim Anh ngất lịm, sau đó trụy mạch, ngừng tim, tụt hạch nhân tiểu não và chết trên đường đến bệnh viện... Ngày 13-6-2011, Nguyễn Thị Hoa bị VKSND Đống Đa truy tố và bị tòa án quận này xử phạt 7 năm tù giam. Mong muốn được cải tạo ngoài xã hội, Hoa làm đơn kháng cáo. Phía bên kia, ông Vũ Văn Hạp (bố đẻ nạn nhân) cũng đề nghị thay đổi tội danh.Cùng chồng ngồi ngay sau lưng bị cáo trong phiên xét xử hôm qua (6-10) với tư cách đại diện hợp pháp của bị hại, bà Nguyễn Thị Băng cứ ôm khư khư tấm di ảnh cô con gái trong lòng. Từ lúc phiên tòa khai mạc cho tới khi kết thúc, bà chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nấc nghẹn liên hồi và chực khóc. Tất cả những gì liên quan đến vụ án cần trình bày, bà Băng dồn cả cho chồng. Trong lòng bà chồng chất nỗi đau khi hình ảnh của cô con gái yêu thuở nào bỗng chốc ùa về.Trước ngày định mệnh không lâu, thương cha mẹ vất vả nên dù đang là sinh viên của một trường cao đẳng nhưng Kim Anh vẫn tranh thủ đi bán mũ bảo hiểm vào các buổi chiều. Tiền kiếm được cô không chỉ trang trải cho bản thân mà còn chắt chiu gửi về gia đình. Kim Anh thiệt mạng, vợ chồng bà Băng đau đớn khôn nguôi… Khi được đứng lên bày tỏ yêu cầu, ông Hạp một mực đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo. Theo ông Hạp, Hoa đã cố ý cướp đi tính mạng con gái ông chứ không phải chỉ dừng lại ở hành vi cố ý gây thương tích. Căn cứ mà bố nạn nhân đưa ra là ông đã tìm gặp một số nhân chứng và được biết hung thủ đã dùng tay đập đầu Kim Anh xuống đất sau khi cô sinh viên này ngã. Tuy nhiên, yêu cầu quan trọng nhất trong kháng cáo của bố nạn nhân đã không được toà chấp nhận.Trước lúc HĐXX vào nghị án, Hoa được nói lời sau cùng. Nước mắt lưng tròng, bị cáo quay người về phía gia đình nạn nhân cầu xin sự tha thứ. Phiên tòa kết thúc với quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm để xử phạt Nguyễn Thị Hoa 6 năm tù giam theo đúng tội danh bị truy tố.

Theo Trịnh Tuyến (ANTĐ)