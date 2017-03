Án mạng từ va quệt xe đạp lúc tan học

Ngày 14/12, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Nam Định đã tuyên phạt Phạm Xuân Trung, 17 tuổi, trú tại tổ dân phố Thịnh Lộc, thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc 6 năm tù và Đặng Minh Quân, 17 tuổi, trú tại 84 Trần Đăng Ninh, phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định 5 năm 6 tháng về tội giết người.



19h30 ngày 6/10, trước cửa số nhà 471 đường Trần Nhân Tông, phường Phan Đình Phùng, TP Nam Định xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là em Phạm Văn Quý, 18 tuổi, trú tại xóm 7B, xã Nam Vân, TP Nam Định. Quý bị 2 thanh niên đèo nhau trên một chiếc xe máy dùng gạch đập mạnh vào đầu từ phía sau làm vỡ xương hộp sọ, tụ máu lớn dẫn đến tử vong.



Công an TP Nam Định đã tích cực điều tra và làm rõ đối tượng gây ra cái chết của em Quý là Phạm Xuân Trung, 17 tuổi, trú tại thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc và Đặng Minh Quân, 17 tuổi, trú tại 786 đường Điện Biên, xã Lộc Hòa, TP Nam Định.



Tại cơ quan điều tra, bọn chúng khai nhận, nguyên nhân gây án xuất phát từ mâu thuẫn do dắt xe đạp quệt vào nhau lúc tan học tại Trung tâm học thêm Bến Ngự giữa Trung với Phạm Duy Mạnh, 17 tuổi, trú tại xã Nghĩa An, huyện Nam Trực. Trung và Mạnh cùng học thêm tại Trung tâm học thêm Bến Ngự. Sau lần va quệt xe, Trung đã gọi thêm 6 thanh niên đến đánh Mạnh.



Uất ức vì bị đánh, 19h ngày 6/10, Mạnh rủ 5 thanh niên, trong đó có Quý, đón taxi đến trung tâm luyện thi đánh trả thù Trung. Cuộc ẩu đả không thành vì bị bảo vệ trung tâm phát hiện. Các đối tượng bỏ chạy. Trung rủ Quân (Quân là người Trung nhắn tin xuống trung tâm học thêm đón Trung đi học về) truy sát nhóm của Mạnh trên đường phố và gây nên cái chết của Quý.



Những người dự phiên tòa đều xót xa cho cả bị cáo lẫn nạn nhân, tất cả đều đang ngồi trên ghế nhà trường và đang nỗ lực học thêm để trang bị kiến thức cho kỳ thi đại học sắp tới. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ không đáng có nhưng tính bốc đồng, nóng giận, nông nổi của những người trong cuộc đã dẫn tới xô xát, đánh đổi bằng tính mạng con người.





Theo Bích Mận (CAND)