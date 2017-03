Án mạng vì những người phụ nữ

Ngày 18-1, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Hồ Văn Nở (SN 1967) 16 năm tù về tội giết người và Hồ Văn Hòa (SN 1971, em Nở, cùng ngụ quận 8) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng.



Sáng ngày 7-2-2012, Hồ Thị Quốc An (cháu gái Nở) đến chợ mua bánh cuốn ở tiệm của bà Ngô Ngọc Thu thì bị bà này đòi nợ 200.000 đồng. An định chạy xe đi thì bà Thu giật chìa khóa xe. Sau đó, bà Thu trả chìa khóa để An về.

Đến nhà, An kể lại sự việc cho mẹ là bà Bùi Thị Mỹ nghe. Bực tức, bà Mỹ cùng một số người khác cùng An đến nhà bà Thu chửi nhau.

Lúc này, bà Võ Ngọc Hương (cô ruột của Thu) bán bánh xèo gần đó cũng nhào đến chửi và đánh nhau với phía bà Mỹ.

Nở và Hòa nghe chị dâu là bà Mỹ đánh nhau nên mang hung khí đến hỗ trợ. Đến nơi, cả hai thấy đám đông đang lộn xộn nên cầm gậy gộc chạy vào. Hòa bị ông Phạm Văn Dâu (chồng hờ của bà Hương) cầm cây đánh vào vai.





Thấy vậy, Nở cầm cây đánh vào đầu ông Dâu khiến ông gục tại chỗ. Ông Dâu được đưa đi cấp cứu nhưng chết một tuần sau đó do chấn thương sọ não.