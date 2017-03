Ăn năn hối cải, được tòa khoan hồng

về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, riêng Chi đang nuôi con nhỏ nên tòa khoan hồng, chỉ phạt như trên.

Theo cáo trạng, tháng 10-2010, Cường tham gia một diễn đàn trên mạng với nickname “mikephat”, có những phát ngôn chống chính quyền và xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước. Cường còn nhận tiền của một số người ở hải ngoại và thực hiện việc in, rải truyền đơn nhằm tuyên truyền chống Nhà nước. Trong quá trình in, do không biết về vi tính, Cường đã nhờ Thi (con trai) và Chi (con dâu) giúp sức...

NGÂN NGA