Án nhẹ hơn vợ do bị rủ rê

bị cáo Lý Văn Thành 10 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Dung do phải nuôi con nhỏ dưới một tuổi nên tòa không bắt bị cáo phải thi hành án ngay.

Theo cáo trạng, chiều 2-4, khi bị cáo Dung đang trao đổi mua bán hàng với đối tượng nghiện tên C. thì bị công an bắt quả tang, thu giữ hơn 2,7 g chế phẩm heroin. Khám xét tại nhà bị cáo, cơ quan điều tra thu giữ thêm 55,1 g heroin. Khi bị bắt, Dung khai do thấy buôn bán có lời nên đã rủ chồng là bị cáo Thành cùng tham gia. Nhiệm vụ của Thành là đi lấy hàng giùm vợ, chở vợ đi giao hàng.

Công tố viên đề nghị tòa tuyên phạt các bị cáo 15-16 năm tù về tội danh trên. Luật sư bào chữa cho bị cáo Thành phân tích, Thành phạm tội là do bị vợ rủ rê, chỉ với chức năng đồng phạm giúp sức nên đề nghị tòa phạt mức án nhẹ hơn bị cáo Dung.

HĐXX ghi nhận lời bào chữa của luật sư. Đồng thời xem xét các tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, tòa tuyên bị cáo Thành mức án như trên.

PHAN THƯƠNG