An ninh mạng là thách thức của đô thị thông minh

Ông Lê Thái Hỷ cho biết Sở TT&TT đã tham mưu cho UBND TP thành lập ban điều hành và tổ giúp việc thực hiện đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh”. Thời gian tới sẽ tiến hành khảo sát và hoàn thành phiên bản đầu tiên đưa ra lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp cũng như hội đồng tư vấn.





Ông Hỷ cho rằng một trong những thách thức của đô thị thông minh là an ninh mạng. Sau sự cố an ninh mạng tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sở TT&TT đã trình UBND TP những kế hoạch đảm bảo an ninh mạng. Mới đây, TP cũng tổ chức tập huấn về an ninh mạng cho các quận, huyện, nhiều trường đại học, đơn vị trên địa bàn.



Về đề án đô thị thông minh, Giám đốc Sở TT&TT cho biết điểm mấu chốt là phải có những giải pháp để thu thập dữ liệu từng lĩnh vực một cách nhanh nhất. Dữ liệu thu về sẽ được bảo vệ, lưu trữ, phân tích để đưa ra những thông tin làm cơ sở cho các chuyên gia, nhà chính trị giải quyết bài toán liên quan.

“Ví dụ như những trận ngập mưa vừa rồi khiến người dân bức xúc. Để giải quyết tình hình này, trước hết chúng ta phải có một hệ thống thiết bị lấy dữ liệu về dự báo thời tiết, về lượng mưa… Dữ liệu đó vừa có thể thông báo ngay cho người dân biết, đồng thời cung cấp cho đơn vị chuyên môn để chống ngập” - ông Hỷ nói.

Bên cạnh đó, người dân có thể tham gia vào đô thị thông minh bằng cách gửi thông tin mình thu thập được kèm giải pháp đề xuất. Đây chính là nơi để cả cộng đồng đưa ra các giải pháp sáng tạo nhằm giúp TP giải quyết các bài toán nan giải như ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường…