An ninh trật tự phức tạp vì giàn khoan Trung Quốc

Xử lý rốt ráo những việc liên quan đến ngành Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án giết người liên quan đến vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang, trách nhiệm bồi thường oan thuộc về tòa án. Trả lời báo chí về vụ tiệm vàng Hoàng Mai, TP.HCM, Trung tướng Nguyễn Văn Ba - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống tội phạm (Bộ Công an), cho biết Bộ chưa nắm được vấn đề cụ thể. Tuy nhiên, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, cho biết sẽ không đứng ngoài cuộc. Liên quan đến việc hai cảnh sát hình sự nổ súng làm bị thương một người dân ở Ninh Thuận, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu cho biết Bộ đã biết sự việc và đã khởi tố vụ án. Quan điểm của Bộ là sẽ xử lý nghiêm. Ông Đặng Thái Giáp, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị (Bộ Công an), cho biết Bộ đang tính toán đến việc tổ chức thực hiện việc khảo sát “đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với công an nhân dân”.