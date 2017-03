Án oan từ màn kịch bên hồ Than Thở

Theo trình bày của Vương Thị Tâm (TP Đà Lạt, Lâm Đồng), sáng 6-1-2006, chị được chồng cũ là Lê Quốc Cường nhờ đến một quán cà phê gặp hai người đàn ông tên Thanh và tên Minh để đòi khoản nợ 80 triệu đồng.

Gặp nạn từ điếu thuốc

Sau khi gặp gỡ trao đổi, Thanh lấy cớ có việc riêng về nhà gấp nên chỉ còn Minh đi với chị Tâm đến đồi thông hai mộ bên hồ Than Thở (TP Đà Lạt) để giao tiền. Vừa ngồi xuống bãi cỏ, chị Tâm đưa gói thuốc lá (gói thuốc này trước đó Thanh đã đưa chị ở quán cà phê) cho Minh. Châm lửa hút được mấy hơi, Minh bỗng ngã lăn xuống nằm ngủ mê man, vứt lại một chiếc túi xách.

Lập tức một thanh niên núp từ gốc thông gần đó xuất hiện, xưng là công an đến bắt quả tang chị Tâm tẩm thuốc gây mê trong điếu thuốc lá cho Minh hút để cướp của. Chị Tâm gọi điện thoại cho Cường thì được bảo: “Em cứ viết giấy cam kết đã cầm giỏ xách tiền của anh Minh để công an thả về nhà rồi tính sau…”. Chị Tâm nghe lời, viết bản cam kết theo nội dung này giao cho anh công an trên.

Hơn một tháng sau, Minh làm đơn tố giác chị Tâm cướp tiền mình. Qua nhiều lần bị triệu tập làm việc, ngày 7-6-2006, chị Tâm bị Công an TP Đà Lạt bắt tạm giam. 79 ngày sau, chị Tâm được gia đình bảo lãnh tại ngoại.

Chị Vương Thị Tâm, nạn nhân vở kịch vu khống của người chồng cũ. Ảnh: VV

Hủy án vì khai mâu thuẫn

Nhiều lần hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung do chị Tâm kêu oan, đến ngày 16-8-2007, TAND TP Đà Lạt đã tuyên phạt chị Tâm 30 tháng tù treo về tội cướp tài sản. Theo tòa, ngày 6-1-2006, Tâm gặp Minh ở một quán cà phê rồi rủ Minh đi hồ Than Thở chơi. Đến nơi, ngồi bên đồi thông hai mộ chưa lâu, Tâm đưa thuốc lá cho Minh hút nhưng được nửa điếu thì ngã ra bất tỉnh. Tâm lục túi xách của Minh lấy được 8 triệu đồng. Trường đi qua phát hiện, giữ Tâm lại. Tâm viết cam kết đã lấy tiền của Minh rồi gọi điện thoại cho Cường ra bảo lãnh. Sau đó, Tâm được Minh và Trường cho về...

Ngày 12-12-2007, TAND tỉnh Lâm Đồng xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu oan của chị Tâm và tuyên hủy án sơ thẩm. Tòa nhận định lời khai của bị cáo, người bị hại và các nhân chứng tại phiên tòa mâu thuẫn nhau và mâu thuẫn với lời khai trong hồ sơ. Đồng thời, vật chứng là gói thuốc lá có tẩm thuốc gây mê không thu giữ được, người bị hại không đi khám để xác định có bị nhiễm thuốc mê hay không, chỉ có duy nhất lời khai của Minh về số tiền bị cướp…

Bị chồng cũ vu khống

Trong khi chờ điều tra bổ sung, ngày 27-12-2007, chị Tâm phát hiện Thanh đang làm bếp cho một quán nhậu liền báo cho Công an TP Đà Lạt. Từ đây, chị Tâm bắt đầu hé mở hy vọng sớm được giải oan bởi kết luận của cơ quan điều tra cho rằng: “Đối tượng tên Thanh đã tẩm thuốc mê vào thuốc lá đưa cho Tâm nhưng không biết rõ địa chỉ ở đâu. Khi nào bắt được Thanh sẽ xử lý sau…”.

Tiếp nhận cấp báo của chị Tâm, cơ quan điều tra vào cuộc và hai tháng sau, sự thật vụ án được làm sáng tỏ. Bốn thủ phạm đã cúi đầu nhận tội vu khống gồm Cường và ba người quen của Cường là Trịnh Ngọc Minh, Trần Thiện Thanh và Nguyễn Thái Bảo Trường.

Theo lời khai của nhóm người này, sau khi chia tay với chị Tâm, Cường lo ngại chị sẽ cản trở mình cưới vợ khác nên đã lên “kịch bản” và mời “ba diễn viên” quen biết “diễn” tại đồi thông hai mộ để vu khống chị Tâm, đưa chị Tâm vào tù.

Ngày 24-12-2008, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Cường 36 tháng tù treo, phạt Minh, Thanh và Trường mỗi người nhận 24 tháng tù treo cùng về tội vu khống.

Được bồi thường oan

Sau khi phát hiện ra hành vi của nhóm Cường, Công an TP Đà Lạt đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với chị Tâm với lý do “thấy không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Không đồng tình, chị Tâm khiếu nại gửi cho các cơ quan chức năng: “Cơ quan điều tra đã chứng minh các bị can đã có hành vi vu khống tôi cướp tài sản. Vậy tôi không có tội chứ không phải không cần thiết truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tôi như quyết định của Công an TP Đà Lạt”.

Xem xét khiếu nại, ngày 18-8-2008, VKSND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra bị can ngày 3-7-2008 của Công an TP Đà Lạt và kết luận chị Tâm không phạm tội cướp tài sản.

Qua nhiều lần thương lượng với chị Tâm, ngày 30-1, TAND TP Đà Lạt đã thống nhất bồi thường cho chị 105 triệu đồng bao gồm thiệt hại 79 ngày tạm giam và 727 ngày tại ngoại, các thiệt hại do thu nhập bị mất và bị giảm sút...

“Hy vọng lời xin lỗi sẽ giải được oan khuất” Chị Vương Thị Tâm tâm sự “105 triệu đồng không thể bồi thường hết cho 806 ngày oan khuất. Tuy nhiên, do đã trải qua gần năm năm dài đi khiếu nại, quá mệt mỏi và tốn kém, giờ tôi không muốn khiếu nại thêm nữa nên mới chấp thuận như vậy. Trước kia, tôi mở tiệm may quần áo thời trang tại nhà với năm người thợ cùng làm. Từ ngày bị hàm oan đến giờ, tiệm may phải đóng cửa vì không còn khách hàng nào đến thuê may nữa. Tiếng oan làm người đi cướp chưa thể giải tỏa hết đối với tất cả bạn hàng và cộng đồng dân cư xung quanh khu phố. TAND TP Đà Lạt hứa với tôi là sẽ đăng báo xin lỗi công khai, sẽ tổ chức xin lỗi oan trực tiếp trước nhân dân ở khu dân cư đường Bạch Đằng (TP Đà Lạt) - nơi thường trú của tôi… Tôi hy vọng tới đây lời xin lỗi công khai của TAND TP Đà Lạt sẽ có tác dụng giải được những oan khuất của mình”.

VĂN VIỆT