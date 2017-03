An toàn giao thông: Chính người cầm lái quyết định

Ngoài yếu tố lỗi trên, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng cho rằng các hành vi vi phạm phổ biến là uống rượu bia khi đi đường, chạy quá tốc độ quy định, lấn tuyến, vượt ẩu...

Chìm xe chở 38 người xuống sông Lam

“Tôi muốn nhắn nhủ những người đang hành nghề lái xe đừng liều lĩnh gây chết người như tôi. Thật sự tôi rất ân hận và cảm thấy day dứt suốt đời. Tôi sẽ không làm nghề lái xe nữa. Tôi muốn gửi lời xin lỗi, ăn năn hối cải tới các gia đình nạn nhân”.

Đó là lời của tài xế - bị cáo Trần Văn Trường - người điều khiển xe khách 48K-5968 chở 38 người liều đi trong lũ và đã bị cuốn trôi, chìm xuống sông Lam (thuộc địa phận xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) làm 20 người chết và một trẻ em mất tích ngày 18-10-2010.

Phiên tòa xử bị cáo Trường diễn ra ngày 2-6-2011, tại TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), thấm đẫm nước mắt của đại diện người bị hại và cả bị cáo. Hai người may mắn thoát chết cho biết dù biết nước lũ đã dâng ngập quốc lộ 1A nhưng hành khách trên xe vì sốt ruột, nôn nóng muốn xe vượt lũ trở về sớm đã thúc Trường phải cố đi. Thế nhưng chuyến xe không thể đi nhanh mà bị nước ngập sâu, chìm cả cọc tiêu. Trường không xác định được hướng đi nên đã lái xe chệch khỏi mặt đường. Chiếc xe nghiêng dần rồi bị nước cuốn trôi ra sông Lam, xảy ra tai nạn thảm khốc.

Các đại biểu tại TP.HCM dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân chết vì TNGT. Ảnh: MINH QUÝ

Bị cáo Trường bị phạt bảy năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tòa còn cấm bị cáo hành nghề lái xe năm năm sau thời gian chấp hành án phạt tù. Trường cũng bảo sẽ cố gắng cải tạo thật tốt. Sau khi ra tù, việc đầu tiên là bị cáo sẽ đến tạ lỗi các gia đình người bị hại.

Hiện trường nơi trục vớt xe và thi thể giờ trở thành nơi tưởng nhớ những người xấu số. Tấm bia đá khắc tên, tuổi, địa chỉ những nạn nhân được người thân, người dân và cánh tài xế xe Bắc-Nam dựng trang trọng cạnh miếu thờ, bên bờ sông Lam. Ngày và đêm, có rất đông người đi đường dừng xe thắp hương, hoa hay mang bánh, sữa cho hương hồn những nạn nhân.

Tội ác sau những cuộc nhậu

Gây ra tai nạn giao thông cách đây đã hai năm nhưng đến giờ anh T. (quận 12, TP.HCM) vẫn cảm thấy dằn vặt với “tội ác” của mình. Anh kể: Trước đây, anh làm công nhân xây dựng nên chiều thứ Bảy hằng tuần mấy anh em thường tập trung nhậu nhẹt. Hôm đó uống hơi nhiều nên khi đứng lên đi về thì ai cũng ngà ngà say. Lẽ ra không nên lái xe nhưng vì mấy lần trước xui xẻo lắm cũng chỉ tự té sứt đầu mẻ trán nên lần này anh cứ khật khưỡng điều khiển xe. Khi chạy đến Khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương) trên quốc lộ 1A thì… rầm! Xe anh tông vào một người đi ngược chiều khiến cả hai đều ngã. Dù bị thương ở chân và tay nhưng anh cũng cố gắng cùng với những người dân xung quanh đưa người bị nạn đi cấp cứu nhưng rất tiếc là không còn kịp nữa.

Bị công an phường tạm giữ, lòng anh đầy nỗi sợ, mối lo đến mức mất ngủ gần tháng trời... Sau đó, do xác định nạn nhân cũng có lỗi nên cơ quan công an quyết định không khởi tố vụ án. Gia đình anh cố gắng đi vay tiền để bồi thường thiệt hại tổng cộng 90 triệu đồng. Hiện tại anh vẫn chưa thể trả hết nợ.

Mỗi khi đọc báo thấy tai nạn chết người thì anh lại nhớ đến trường hợp của mình. Dẫu giờ đây cuộc sống của vợ con nạn nhân đã ổn định nhưng anh vẫn cứ thấy day dứt. Bây giờ sau khi đi làm anh về nhà ngay, không uống rượu ở bên ngoài nữa. Đi xe ngoài đường nếu có điện thoại hay có việc gì cần làm, anh đều tấp xe vào lề làm cho xong mới đi tiếp. Anh thấm thía rằng khi tham gia giao thông cần tập trung cao để tránh gây ra tai nạn cho chính bản thân và gây họa lớn cho nhiều người khác.

7.000 người chết do tai nạn giao thông trong chín tháng đầu năm 2012. Năm 2011, con số này là hơn 11.000 người và chưa rõ năm nay có giảm được 5%-10% như mục tiêu của bộ trưởng Bộ GTVT đề ra hay không.

Gặp chúng tôi ở BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM vào trưa 19-11, anh Nguyễn Văn Tình (huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cũng cho biết anh làm công nhân cho một công trình xây dựng ở Vĩnh Long. Chiều qua, anh em rủ nhau nhậu mừng ngày nhận lương và anh đã nhậu đến khuya mới về đến nhà. Do nhà xa nên 5 giờ 30 sáng hôm sau, anh đã phải xách xe đi làm để không bị trễ và anh đã chạy với tốc độ nhanh. Đến quốc lộ 1A, đang mơ màng buồn ngủ, anh bị lạc tay lái tông vào một chị đang đẩy xe trái cây dưới lòng đường. Anh bất tỉnh và không còn biết gì nữa cho đến khi được chuyển lên TP.HCM.

Theo BV, anh bị gãy chân trái và tay trái, phải bó bột một thời gian. Còn nạn nhân nghe nói bị thương ở đầu rất nặng, đang nằm cấp cứu tại BV Chợ Rẫy. Gia đình anh nghèo mà hoàn cảnh của nạn nhân cũng rất khó khăn. Tạm thời ba mẹ anh vay mượn tiền để lo thuốc men điều trị cho cả anh và nạn nhân; có thể sau này gia đình anh sẽ bán một phần đất để trả nợ. “Tôi cảm thấy hối hận và sợ nhiều lắm! Tôi cầu mong chị ấy qua cơn nguy kịch…” - giọng anh Tình nghẹn lại.

ĐẮC LAM - MINH QUÝ - NGUYỄN HIỀN