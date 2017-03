Án treo cho công an dùng nhục hình

Việt nguyên là trung úy công an, Kha nguyên là thiếu úy, công tác tại Công an huyện Bình Chánh.

Theo hồ sơ, ngày 18-9-2012, Công an huyện Bình Chánh mời anh Nguyễn Hữu Phước để điều tra về vụ tố cáo anh có quan hệ với người chưa thành niên. Đến khoảng 1 giờ sáng hôm sau, công an yêu cầu gia đình anh Phước làm thủ tục bảo lãnh cho anh về. Khi được gia đình đón ở cổng công an, bất ngờ Phước ngã quỵ bất tỉnh. Gia đình đưa Phước lên BV Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng chấn thương phần mềm nhiều nơi, nôn mửa, đau đầu, não tụ máu bầm, bị thương tích 6%…

Tòa nhận định hành vi dùng nhục hình của Việt và Kha đã vi phạm nghiêm trọng quy định đối với hoạt động điều tra, làm ảnh hưởng, giảm sút lòng tin của người dân đối với các cơ quan tố tụng. Tại phiên xử, phía gia đình bị hại cũng đã xin tòa giảm nhẹ hình phạt đến mức thấp nhất cho các bị cáo. Vì vậy, tòa đã tuyên phạt hai bị cáo như trên.

ÁI NHÂN