Án treo lửng vì bị rút yêu cầu khởi tố

Mới đây, gia đình anh Huỳnh Văn Sang (ngụ Tân Thiện, thị xã La Gi, Bình Thuận) cho biết vẫn đang tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi các cấp có thẩm quyền để kêu oan cho anh Sang vì đã bị khởi tố, bắt giam hơn ba năm về tội hiếp dâm…

Lãnh ba năm tù

Theo hồ sơ, năm 2007, anh Sang cùng ba người bạn đến chòi rẫy của ông H. nhậu. Sau đó, anh Sang đã dụ dỗ con gái ông H. (bị câm điếc bẩm sinh) ra chỗ vắng hiếp dâm, bị ông H. bắt gặp phải bỏ cả giày dép, quần áo chạy trốn.

Tháng 11-2007, TAND thị xã La Gi xử sơ thẩm. Một nhân chứng khai thời điểm xảy ra vụ án, Sang đã say, tạm biệt mọi người ra về và mặc quần áo ngủ cạnh nhà mình. Chính nhân chứng này dìu Sang vào nhà...

Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Sang ba năm tù về tội hiếp dâm. Sang kháng cáo kêu oan.

Tháng 3-2008, TAND tỉnh Bình Thuận đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Mặc dù không có thêm chứng cứ mới nhưng sau đó TAND thị xã La Gi xử sơ thẩm lần hai vẫn tuyên mức án như lần xử trước. Anh Sang lại kháng cáo kêu oan.

Miễn trách nhiệm hình sự

Tháng 10-2009, TAND tỉnh Bình Thuận xử phúc thẩm lần hai nhận định vụ án hình sự rất phức tạp. Quá trình điều tra và tại nhiều phiên tòa, bị cáo, người bị hại, nhân chứng khai mâu thuẫn với nhau và mâu thuẫn ngay cả lời khai của mình. Tòa tuyên hủy bản án sơ thẩm, kiến nghị cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận trực tiếp thụ lý, điều tra lại.

Đầu năm 2010, sau khi điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận nhận xét do vụ án xảy ra quá lâu; quá trình điều tra trước Công an thị xã La Gi thu thập tài liệu, nhân chứng không vững chắc; các nhân chứng đều khai báo mâu thuẫn; mặc dù có mời người phiên dịch cho nạn nhân nhưng những lời khai vẫn làm cho các cơ quan tố tụng hiểu không chính xác sự việc nên không đảm bảo cho quá trình truy tố, xét xử. Cơ quan điều tra đề nghị VKS ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh Sang.

Ngày 28-1-2010, VKSND thị xã La Gi đã đình chỉ vụ án, anh Sang được miễn trách nhiệm hình sự...

Án treo lơ lửng

Tháng 5-2010, giải quyết đơn khiếu nại kêu oan của anh Sang, VKSND tỉnh Bình Thuận cho rằng các quyết định đình chỉ điều tra vụ án, bị can và miễn trách nhiệm hình sự cho anh Sang là không đúng luật mà phải ra quyết định truy tố. VKSND tỉnh hủy bỏ các quyết định của VKSND thị xã La Gi, trả hồ sơ để cơ quan điều tra Công an Bình Thuận điều tra bổ sung.

Tuy nhiên, trong giai đoạn này lại xuất hiện “tình tiết mới”: Sau hơn ba năm yêu cầu xử lý hình sự với anh Sang, cha nạn nhân đã có đơn xin rút yêu cầu... Do hành vi phạm tội của anh Sang thuộc khoản 1 Điều 111 (tội hiếp dâm) chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại… nên khi phía này rút yêu cầu, cơ quan điều tra đã phải đình chỉ...

Trong hành trình kêu oan cho con, cha anh Sang khẳng định con ông hoàn toàn vô tội. Tuy nhiên, ông rất buồn vì với việc đình chỉ như trên, con ông có thể có tội nhưng không bị đưa ra truy tố, xét xử. Ông e ngại việc bỗng dưng phía bị hại xin rút đơn âu chỉ là một thủ thuật giúp các cơ quan tố tụng có liên quan khỏi phải xin lỗi và bồi thường oan. Điều này cũng đồng nghĩa với việc “bản án” trên sẽ mãi mãi treo lơ lửng trên đầu người con trẻ tuổi của ông đến hết cả cuộc đời…

Anh Sang bị oan! Nghiên cứu hồ sơ vụ án, tôi thấy rằng anh Sang vô tội, có nhiều chứng cứ khách quan chứng minh anh ngoại phạm. Qua bốn bản án, cấp phúc thẩm đều hủy án sơ thẩm và chỉ ra rất nhiều những thiếu sót khi buộc tội anh. TAND thị xã La Gi đã tuyên phạt anh Sang ba năm tù thì phải bồi thường cho anh Sang theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Còn việc đình chỉ vụ án với lý do cha nạn nhân rút yêu cầu xử lý hình sự theo tôi đây là hình thức lách luật nhằm tránh bồi thường oan cho anh Sang. Chưa kể cơ quan điều tra chưa xem xét đơn tố cáo và rút yêu cầu xử lý hình sự đối với anh Sang của cha nạn nhân có phải là ý chí thực của nạn nhân hay không mà đã vội khởi tố, bắt giam và đưa ra xét xử và sau đó phải đình chỉ với anh. Nạn nhân vẫn nhận thức được mọi sự việc. Tại sao không thông qua người phiên dịch để tìm hiểu rõ ràng tâm tư, ý chí của nạn nhân trong vụ này… Luật sư TRẦN VĂN ĐẠT (Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận)

NGUYỄN PHÚ NHUẬN