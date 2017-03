Án tử cho kẻ sát hại cả gia đình người thân

Sáng nay (28-1), TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nguyên (31 tuổi, xã Hà Long, huyện Hà Trung) về tội Giết người.

Nguyễn Văn Nguyên trước vành móng ngựa. Ảnh: Lê Hoàng.

Kết quả điều tra xác định, gia đình Nguyên và bà Lâm Thị Lài (43 tuổi) sống gần nhau, chồng bà Lài là cậu ruột của Nguyên. Nhiều năm nay, hai bên thường xuyên mâu thuẫn do tranh chấp đất đai ngoài đồng không được giải quyết dứt điểm.

Chiều tối 6/8/2012, đi làm đồng về gần nhà, chị Nguyễn Thị Thương (27 tuổi, vợ Nguyên) dựng xe trên cầu rồi xuống mương rửa tay. Tống Thị Phương (17 tuổi, con gái bà Lài) chở bó lá mía đi qua, va vào làm xe của chị Thương rơi xuống mương. Chị Thương liền chạy lại đánh nhau với cháu Phương. Bà Lài đi làm đồng về nghe thấy tiếng con gái kêu la liền chạy ra ứng cứu.

Thấy vợ bị mẹ con bà Lài đánh đau, Nguyên cũng chạy ra nhưng không căn ngăn mà lao vào cùng vợ đánh hội đồng. Được hàng xóm can ngăn, hai bên giải tán.

19h cùng ngày, bà Lài tiếp tục sang cổng nhà Nguyên chửi bới và rủ con trai Tống Trọng Đông (16 tuổi) vác gậy đến đe dọa. Vừa thấy mẹ con bà Lài vào đến sân, Nguyên liền đi về phía góc sân lấy một ống tuýp nước dài lao tới.

Nguyên dùng ống sắt đập nhiều phát vào đầu bà Lài cho đến khi người phụ nữ gục trên vũng máu. Thấy Đông bỏ chạy ra phía sau vườn, Nguyên liền đuổi theo đánh gục. Sau đó, Nguyên kéo xác Đông đến gần chỗ bà Lài rồi bỏ vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thấy mẹ và em trai lâu không về, Phương chạy đi tìm thì phát hiện mẹ và em trai nằm bất động ở sân. Phương lao vào giằng xé, dùng gậy đánh Nguyên rồi chạy đi kêu hàng xóm. Lát sau, thấy Phương lại quay sang nhà, Nguyên tiếp tục dùng gậy sắt đánh nhiều nhát vào đầu và mặt cho đến khi cô em nằm gục dưới đất.

Hàng xóm tri hô đưa các nạn nhân đi bệnh viện nhưng bà Lài chết trên đường, cháu Đông cũng tử vong ngay sau đó vết thương quá nặng.

Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, bà Lài tử vong do vỡ xương hộp sọ, dập não, gãy xương sống mũi, xương gò má, mặt biến dạng, Đông cũng tử vong với nhiều vết thương tương tự. Còn Phương may mắn thoát chết nhưng bị gãy xương hàm, vỡ xương chẩm, dập não, tổn hại hơn 66% sức khỏe.

Hội đồng xét xử nhận định, Nguyễn Văn Nguyên phạm tội Giết người với nhiều tình tiết tăng nặng như giết nhiều người, giết trẻ em, giết người với hành vi côn đồ... nên cần cách ly khỏi đời sống xã hội. Kẻ sát nhân phải lĩnh mức án tử hình, buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 150 triệu đồng.

Theo Lê Hoàng (VNE)