Án tù cho ma men quậy phá

Bị cáo Trương Đào Duy trước vành móng ngựa. Ảnh: H.VĂN

Chiều 24-1, sau khi ăn tất niên tại nhà, Duy được anh ruột chở đến nhà anh rể ở Sơn Thủy (Vĩnh Phước) nhậu tiếp. Trên đường qua khúc cua vào hẻm, Duy bị va quẹt vào vách tường làm ngón chân cái bên phải rách da, chảy máu nên hai anh em đến phòng khám số 2 (phường Vĩnh Thọ) mua băng dán vết thương. Tại đây Duy không chịu khám mà la hét, quậy phá, đánh y sĩ, điều dưỡng. Khi Công an phường Vĩnh Thọ đến can thiệp, Duy tiếp tục chống đối, buộc công an phải dùng súng hơi cay khống chế mới đưa được Duy về trụ sở làm việc.

HOÀNG VĂN