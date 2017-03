Án tù cho tài xế đâm xe vào cảnh sát

Tòa cho rằng Bình thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, cha mẹ có công với cách mạng nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, đêm 28-2, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Quỳ Châu ra tín hiệu yêu cầu xe con biển số 29X-1884 do Bình điều khiển dừng xe trên quốc lộ 48 để kiểm tra. Bình không chấp hành mà tăng tốc đâm vào lực lượng CSGT rồi lái xe bỏ chạy về hướng quốc lộ 1A. Rất may các chiến sĩ CSGT đã kịp nhảy xuống bên quốc lộ 48 tránh xe Bình. Thượng úy Lê Minh Đức cùng Thượng sĩ Lưu Đình Ánh (Công an huyện Quỳ Châu) điều khiển xe máy bám đuổi theo xe Bình được 20 km thì Bình mở cửa kính, chĩa súng bắn đạn hơi cay vào mặt Thượng úy Đức. Được sự giúp sức của người dân, các chiến sĩ công an đã đuổi kịp xe, tước súng trên tay Bình, ngoài ra còn thu giữ được 0,5 m3 gỗ sa mu dầu (thuộc nhóm gỗ quý hiếm 1A) không có giấy tờ.

Trong vụ án, hành vi vận chuyển trái phép số gỗ của Bình đã bị xử phạt hành chính.

ĐẮC LAM