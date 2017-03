Án tù chung thân cho kẻ chém chết công an

Tối 26-3-2010, một số chiến sĩ Công an huyện Đăk G’Long (mặc thường phục) đến một quán ăn ở xã Quảng Khê ăn cháo. Lúc đó, Thiêm và bạn ra khỏi quán lấy xe về. Do Thiêm rú ga xe máy gây ồn ào nên một chiến sĩ công an đến nhắc nhở. Hai bên đối đáp to tiếng rồi được mọi người can ngăn. Tưởng chuyện thế là xong, nào ngờ hơn nửa giờ sau, Thiêm cầm mã tấu lao vào quán chém các công an tới tấp. Do bất ngờ, các nạn nhân không kịp trở tay. Hậu quả là một người chết trên đường đi cấp cứu, ba người bị thương. Sau khi gây án, Thiêm lẩn trốn một thời gian rồi đến Công an huyện Đăk G’Long đầu thú.

HẢI NAM