Án tử hình cho 3 đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng

3 án tử hình dành cho băng nhóm cướp tiệm vàng khét tiếng (Tiếm và Kiệt: từ phải qua trái). (Ảnh: Trần Tình/Vietnam+)

Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Huỳnh Văn Tiếm, Lê Anh Kiệt, Nguyễn Văn Nhãn (sinh năm 1957, Tây Ninh) mức án tử hình, Phan Văn Tưởng (1973, Tây Ninh) mức án chung thân về các tội: Giết người, cướp tài sản,tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.



Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Phước (sinh năm 1951, An Giang) 15 năm tù về các tội: Cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.



Theo Hội đồng xét xử, sau khi ra tù không có công ăn việc làm, lại không muốn lao động, Tiếm và Kiệt đã lôi kéo, tập hợp các phần từ xấu mua, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để tiến hành các vụ cướp nhằm vào các chủ tiệm vàng.



Hành vi phạm tội của các bị cáo là dã man, tàn độc, thực hiện đến cùng, được tổ chức chuyên nghiệp, súng được lên đạn sẵn để bóp cò vào nạn nhân cũng như người truy đuổi chúng, gây hoang mang trong nhân dân. Trước khi bị bắt, băng nhóm này còn lên kế hoạch để thực hiện vụ cướp tiệm vàng khác.



Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao: Do từng quen biết nhau trong trại giam nên sau khi mãn hạn tù, từ năm 2000-2005, Huỳnh Văn Tiếm cấu kết với Lê Anh Kiệt rủ rê, lôi kéo Nguyễn Văn Nhãn, Phan Văn Tưởng, Đặng Văn Phước cùng một số đối tượng khác tham gia mua, tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng để thực hiện nhiều vụ giết người, cướp tài sản của các chủ tiệm vàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh và Vĩnh Long.



Không chỉ giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo mà Huỳnh Văn Tiếm và Lê Anh Kiệt còn tham gia trực tiếp với đồng bọn, cùng theo dõi quy luật buôn bán, sinh hoạt đi về của các chủ tiệm vàng. Phát hiện cứ đến cuối ngày bán, các chủ tiệm vàng thường đem vàng về nhà cất giữ, Tiếm, Kiệt cùng đồng bọn đã tổ chức bám đuổi, dùng gậy tầm vông, gậy sắt đánh đập, cướp vàng và dùng súng để uy hiếp, đe dọa, sẵn sàng bắn xả vào những ai chống cự hoặc truy đuổi chúng. Số vàng cướp được, cả bọn chia nhau rồi “nướng” vào lô đề, cờ bạc và tiêm chích ma túy.



Trong vụ án này, Huỳnh Văn Tiếm và Lê Anh Kiệt đã tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép 4 khẩu súng ngắn và đạn là vũ khí quân dụng; đã có hành vi giết người trong các vụ cướp tiệm vàng khiến ông Doãn Mỹ bị chết cũng như khiến nhiều người khác bị thương tích với tỉ lệ 1-31%.



Hai bị cáo này giữ vai trò chủ mưu, chỉ huy, cầm đầu 8 vụ cướp tiệm vàng; trong đó Tiếm chiếm hưởng hơn 3,4 tỷ đồng còn Kiệt chiếm hưởng 1,23 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại là đồng phạm tích cực của Tiếm và Kiệt, cùng chiếm hưởng số tiền hàng trăm triệu đồng.



Ngoài ra trong vụ án này còn có một số đối tượng tham gia nhưng do đã chết trước khi khởi tố nên Cơ quan Điều tra đã đình chỉ vụ án./.

Theo Trần Tình (Vietnam+)