Án tử hình cho kẻ giết tài xế, vứt xác xuống hố ga

Hoàng Ngọc Linh, Dương Văn Hậu cùng làm thuê tại TP.HCM và rủ nhau sang Campuchia đánh bạc. Ngày 7-10, sau khi đánh bạc thua hết tiền, từ Campuchia về đến Mộc Bài, do có quen biết trước nên cả hai gọi điện cho anh Cao Thanh Tâm (41 tuổi, ngụ tại huyện Bến Cầu-Tây Ninh) để thuê xe ôtô về thành phố, nhưng mục đích chính là giết tài xế để chiếm đoạt xe.









Đến khoảng 1 giờ sáng 8-10, đến một đoạn đường vắng, chúng bảo anh Tâm là vào nhà trọ lấy tiền. Sau khi anh Tâm dừng xe lại, Dương Văn Hậu ngồi ở ghế sau dùng dây dù siết cổ nạn nhân, Hoàng Ngọc Linh ngồi ghế trên dùng tay đấm vào ngực anh Tâm đến chết. Lục soát khắp người nạn nhân, bọn chúng chỉ lấy được 2 triệu đồng và một số giấy tờ cùng 2 chiếc ĐTDĐ của anh Tâm, kèm theo biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông do Công an Tây Ninh lập đối với chiếc xe của anh Tâm.Sau đó, các đối tượng chở xác nạn nhân chạy thẳng về hướng Đồng Nai, đến khu vực trước cổng Trường THPT Ngô Sĩ Liên (KP3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), chúng vứt xác nạn nhân xuống hố ga thoát nước rồi đậy nắp lại.Để có giấy xe hợp lệ đem đi tiêu thụ, Hậu đã sai Linh cầm biên bản đến Công an Tây Ninh nộp phạt thì bị bắt giữ.Trong quá trình điều tra và thẩm vấn công khai trước toà, cả hai bị cáo Dương Văn Hậu và Hoàng Ngọc Linh đã thừa nhận mọi hành vi tội ác của mình xuất phát từ việc cần tiền sang Campuchia đánh bạc nên đã ra tay hạ sát anh Cao Thanh Tâm và chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 500 triệu đồng.HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc Linh tù chung thân về tội giết người, 18 năm về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tù chung thân; bị cáo Dương Văn Hậu mức án tử hình về tội giết người, chung thân về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình.Theo Khắc Luân (Tây Ninh Online, NLĐ)