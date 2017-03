Án tử hình từ lần đi trộm dép

Theo cáo trạng, rạng sáng 17/10/2009, Lợi rủ Sơn đi trộm dép để bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó, cả hai đến khu nhà trọ thuộc đường Phạm Hữu Tâm, thị trấn Củ Chi để lấy trộm dép của những người ở thuê.









Theo Vũ Mai (VNE)



Trong lúc Sơn đi vào khu trọ để “kiếm ăn” thì bị một số người phát hiện truy đuổi. Chạy đến nhà thờ Bắc Hà, hai tên trộm nhặt những cây gỗ cứng làm vũ khí chờ nhóm người bắt trộm đến đánh trả thù.Ngay lúc đó, anh Lê và một số người khác trong khu trọ tìm đến khu vực nhà thờ. Đang loay hoay tìm chỗ kẻ trộm núp thì bất ngờ Sơn và Lợi hùng hổ cầm cây xông ra. Hoảng sợ, anh Lê và mọi người bỏ chạy.Đuổi kịp anh Lê, những tên trộm đã dùng cây đập liên tục vào đầu anh này đến bất tỉnh. Thậm chí, khi có người đến giải vây, cặp đôi này đe dọa nếu can thiệp sẽ đánh “bỏ mạng” nạn nhân. Khi công an có mặt thì anh Lê đã chết.Qua điều tra truy xét, ngay trong ngày công an đã bắt được Sơn, còn Lợi cũng đến đầu thú sau đó.