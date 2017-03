Ăn uống tại khách sạn rồi lên phòng nghỉ "mây mưa"

Hai đối tượng tại phiên tòa xét xử ngày 4/8.



Theo cáo trạng, đầu năm 2008, công an Hà Tây (cũ) đã kiểm tra phát hiện và bắt quả tang Phạm Quỳnh Hương (SN 1979) và Đỗ Thị Hợi đang tổ chức cho 8 gái bán dâm tại khách sạn Quang Phát ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mĩ. Cơ sở này Phạm Quang Phát – chồng của Hợi được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ, massage.Thời gian đầu vợ chồng Hợi trực tiếp kinh doanh, sau đó giao việc quản lý, kinh doanh cho con gái là Phạm Quỳnh Hương. Cuối năm 2007, Hương tuyển thêm các nhân viên là Đàm Thị Đặng, Nguyễn Thị Hoàn và Trịnh Thị Hà vào làm massage. Việc bán dâm cho khách được thỏa thuận, bàn bạc giữa Hương và 3 cô gái trên, theo đó, Hương thu tiền 150.000 – 200.000 đồng/lần khách mua dâm rồi trả cho mỗi gái bán dâm từ 70.000 – 100.000 đồng.Khoảng 10h30 ngày 5/1/2008, Đào Hữu Tưởng (SN 1974) ở Cao Viên, Thanh Oai cùng 7 thanh niên khác đến ăn uống tại khách sạn. Sau khi thanh toán tiền, cả bọn gợi ý hai mẹ con Hợi và Hương bố trí 8 phòng nghỉ có nhân viên và Tưởng đã trả cho Hương 1.500.000 đồng.Hương đưa 3 gái bán dâm của khách sạn lên 3 phòng phục vụ khách. Đồng thời điện thoại đến quán cà phê “Sơn Hoa” của vợ chồng Nguyễn Văn Sơn, Vũ Thị Hoa ở Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình để lấy thêm nhân viên.Đỗ Văn Minh, quản lý của quán cà phê “Sơn Hoa” đã nhận lời và điều 4 gái mại dâm đến khách sạn Quang Phát bán dâm. Tiếp đó Minh đã gọi thêm một nhân viên bán hàng ăn tại quán đi bán dâm và dùng xe máy chở cô này đến khách sạn Quang Phát.Trong lúc các đối tượng trên đang “mây mưa” tại khách sạn thì bị công an kiểm tra bắt quả tang. Tang vật bị thu giữ bao gồm 7 bao cao su OK đã sử dụng, 1 bao cao su OK chưa sử dụng, 36 hộp bao cao su và 1.500.000 đồng.Tại cơ quan điều tra, Hợi khai biết rõ việc Hương chứa mại dâm tại khách sạn Quang Phát, đã hai lần bảo Nguyễn Thị Hoàn bán dâm cho khách.Đỗ Văn Minh khai, chủ quán Vũ Thị Hoa có nuôi một số tiếp viên, mỗi khi khách đến mua dâm, Hoa hoặc Minh trực tiếp điều nhân viên đi bán dâm, nhưng cơ quan điều tra cho rằng không đủ cơ sở chứng minh Hoa thực hiện hành vi chứa và môi giới mại dâm nên không đề cập xử lý đối với Hoa.Khách mua dâm Nguyễn Văn Tuấn đã có hành vi mua dâm với Nguyễn Thị Bé Hai (Loan) khi cô này chưa đủ tuổi vị thành niên do đó có dấu hiệu phạm tội Mua dâm người chưa thành niên. Tuy nhiên, sau khi bị bắt, lợi dụng sơ hở, Tuấn đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra tiến hành xác minh, nhưng không xác định được địa chỉ, tên tuổi thật của người này. Do đó, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau.Đối với Phạm Quỳnh Hương, cuối năm 2008, VKS ND Hà Nội đã truy tố Hương về tội Chứa mại dâm và bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử. Tại phiên tòa, gia đình bị cáo Hương xuất trình bản giám định pháp y tâm thần trong đó nêu rõ bệnh nhân Phạm Quỳnh Hương bị bệnh rối loạn cảm xúc thực tổn. Đến ngày 2/11/2010, Viện giám định pháp y tâm thần TW kết luận, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hương bị tâm thần, bị hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi… VKSND Hà Nội đã quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Hương và yêu cầu cơ quan điều tra tạm đình chỉ bị can, khi nào khỏi bệnh sẽ xử lý sau.Bị cáo Đỗ Thị Hợi cũng được Viện giám định pháp y tâm thần TW kết luận mắc bệnh rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn do tổn thương não, rối loạn chức năng não, giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Minh 45 tháng tù về hành vi môi giới mại dâm và Hợi 5 năm 5 tháng với tội danh chứa mại dâm.

Theo Quang Tùng – Phan Mạnh (VTC News)