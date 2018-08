Anh chủ tịch phường luôn mở cửa phòng làm việc đón dân

Nửa đêm lên phường kiểm tra công an, dân quân Có lần lực lượng tuần tra của phường trình kế hoạch tuần tra hằng đêm, ông Phong thắc mắc sao tháng nào cũng trình một kế hoạch giống nhau, cũng là tuyến đường đó, giờ đó, phối hợp với lực lượng đó,… Một mặt ông yêu cầu thay đổi kế hoạch, thời gian, địa điểm. Mặt khác, ông âm thầm kiểm tra lực lượng này có thực hiện đúng nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự cho bà con có giấc ngủ ngon hay không. Một lần lúc 12 giờ đêm, lần khác lúc 2 giờ sáng, ông Phong tự mình đi lên công an phường để kiểm tra việc trực đêm của lực lượng này, trực tiếp dặn dò và yêu cầu chấn chỉnh những gì chưa hoàn thiện. Đối với công an phường, ông Phong yêu cầu khi dân gọi thì cảnh sát khu vực phải có mặt. “Nếu để người dân gọi mà cảnh sát khu vực không xuống giải quyết cho dân thì ảnh hưởng đến hình ảnh công an nhân dân trong mắt bà con” - ông Phong nói thêm.