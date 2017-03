Anh em ông Đoàn Văn Vươn được đặc xá

Tỉ lệ tái phạm sau đặc xá có chiều hướng giảm Trong số hơn 18.000 phạm nhân được đặc xá, không có trường hợp nào phạm tội an ninh quốc gia. Trong số này có hơn 1.400 người phạm tội về ma túy, hơn 2.100 người phạm tội giết người, hơn 1.300 người phạm tội hiếp dâm, hơn 2.600 người cướp giật, hơn 500 người trộm cắp tài sản, hơn 500 người xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, hơn 300 người phạm tội về chức vụ, còn lại hơn 9.000 người phạm tội khác trong BLHS. Tính theo giới tính, có hơn 16.000 phạm nhân nam, hơn 2.000 phạm nhân nữ. Tính theo độ tuổi, người già nhất 85 tuổi, phạm tội hiếp dâm; trẻ nhất là 15 tuổi, phạm tội cướp giật tài sản gây hậu quả nghiêm trọng. Trong năm 2014 và 2015, các phạm nhân đã nộp tổng cộng 256 tỉ đồng khắc phục hậu quả, trong đó có gần 64 tỉ đồng do các phạm nhân được đặc xá đợt này. Người nộp nhiều nhất là hơn 17 tỉ đồng, ít nhất là 50.000 đồng. Trả lời về vấn đề công ăn việc làm cho các phạm nhân sau khi được đặc xá, Thượng tướng Vương khẳng định trách nhiệm của Bộ Công an là đảm bảo công tác phòng, chống tội phạm, khi được tư vấn cho HĐXX, Bộ đã khảo sát rất kỹ. Cụ thể, qua khảo sát 10 năm, có trên 82% tỉ lệ người chấp hành sau phạt tù được bố trí công ăn việc làm với thu nhập 3-5 triệu đồng/tháng. Tỉ lệ tái phạm tội trung bình từ năm 2002 đến 2012 khoảng 3,02%, tuy nhiên tỉ lệ này đang giảm theo chiều hướng dưới 1%. Điển hình năm 2013, có hơn 15.000 phạm nhân được đặc xá nhưng chỉ có 114 người tái phạm, chiếm 0,73%. TUYẾN PHAN