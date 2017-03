Anh em ruột bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc

Anh em Thoan Thoại bị tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù giam Anh em Thoan Thoại bị tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù giam



Theo Thiên Thư (ANTĐ)



Theo cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Quảng Trị, vào tháng 3-2012, Phan Quang Thoan và Nguyễn Văn Vinh (trú xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) vào khai thác rừng trồng cho vợ chồng anh Nguyễn Thanh Thoàn (tên gọi khác là Toàn) và chị Trương Thị Thuý (tên gọi khác là Gái) ở thôn Mỵ Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng.Do khai thác không đạt yêu cầu nên vợ chồng anh Thoàn không thanh toán cho Vinh với số tiền 5 triệu đồng, từ đó phát sinh mâu thuẫn nên tháng 4-2012, Vinh không làm việc cho anh Thoàn nữa, riêng Thoan tiếp tục ở lại làm việc cho anh Thoàn.Đến tháng 6/2012, em trai ruột của Thoan là Thoại cùng vào làm việc cho anh Thoàn. Anh Thoàn mua giao cho Thoan sử dụng chiếc máy cưa gỗ loại cầm tay trị giá 11.830.000 đồng và thoả thuận là trong quá trình làm việc cho anh Thoàn, số tiền công của Thoan sẽ được trừ vào giá trị của chiếc máy cưa, khi nào trừ đủ thì Thoan được sở hữu chiếc máy cưa.Đến giữa tháng 7-2012, theo tính toán của Thoan thì số tiền anh Thoàn phải trả cho Thoan là 16.800.000 đồng. Thoan đã nhiều lần yêu cầu anh Thoàn thanh toán tiền nhưng anh Thoàn hứa hẹn mà chưa thanh toán. Qua thực tế đối chiếu công nợ, anh Thoàn chỉ còn nợ Thoan số tiền 1.270.000 đồng, nên anh Thoàn không giao máy cưa cho Thoan sở hữu. Do bức xúc vì nghi ngờ anh Thoàn sẽ không thanh toán tiền công cho mình nên Thoan đã nảy sinh ý định bắt cóc con trai của anh Thoàn, chị Thuý để yêu cầu tiền chuộc.Ngày 25-7, trong khi đang khai thác tràm cho anh Thoàn, Thoan bàn với Thoại ý định bắt cóc con vợ chồng anh Thoàn nhưng Thoại không đồng ý. Ngày 27-7, Thoan nhắc lại ý định bắt cóc một lần nữa thì Thoại đồng ý và cả hai vào huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam bàn bạc kế hoạch bắt cóc cháu Nguyễn Văn Đạt, SN 2006, là con của vợ chồng anh Thoàn.Sau khi bàn bạc kế hoạch, vào khoảng 8 giờ ngày 7-8, Thoan và Thoại đi xe khách từ xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam ra xã Hải Trường. Thoan đến khu vực vườn tràm phía sau nhà anh Thoàn ngồi đợi còn Thoại vào nhà anh Thoàn thì gặp cháu Đạt, cháu Nguyễn Thị Lành (chị gái Đạt) và ông Nguyễn Lư (ông nội cháu Đạt).Ngồi một lát, Thoại rủ cháu Đạt vào một quán tạp hoá ăn kem rồi sau đó dẫn cháu vào vườn tràm giao cho Thoan. Thoại quay trở lại nhà anh Thoàn chào gia đình để đánh lạc hướng còn Thoan dắt cháu Đạt ra QL 1A bắt xe khách vào Đà Nẵng. Sau khi Thoan thông báo đã đưa cháu Đạt đi thì Thoại cũng bắt xe vào Đà Nẵng.Sau khi bắt cóc cháu Đạt, Thoan đã dùng điện thoại di động mạo danh là Nguyễn Văn Vinh nhắn tin vào máy của chị Thuý để đe doạ, đòi tiền chuộc 200 triệu đồng và yêu cầu chị Thuý đưa tiền ra khách sạn Mê Kông, TP Đông Hà để giao cho bọn chúng. Đến ngày 8-8, anh em Thoan dẫn cháu Đạt lên khu vực rừng Đá Bí, xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam và tiếp tục nhắn tin đe doạ vợ chồng chị Thuý phải đưa tiền chuộc vào cho chúng.Tuy nhiên, khi chưa nhận được tiền chuộc thì anh em Thoan đã bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 8-8, cháu Đạt được giải thoát an toàn. Tại phiên toà, Thoan và Thoại đều đã tỏ ra hối hận về hành vi đã gây ra, và mong muốn được xem xét giảm án.HĐXX nêu rõ hành vi của các bị cáo có tính chất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền tự do thân thể của người khác, gây hoang mang và bất bình trong dư luận. Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Quang Thoan 12 năm tù giam, Phan Quang Thoại 10 năm tù giam.