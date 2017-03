Anh em vào tù vì làm mực in giả

Ngày 20-7-2010, Công an Tam Kỳ bắt quả tang Hùng, Công đang sản xuất mực in giả. Tang vật thu giữ gồm 17 hộp mực in giả nhãn hiệu HP, Canon cùng máy móc sản xuất. Hùng khai nhận do từng buôn bán các vỏ bình mực máy in đã qua sử dụng nên nghĩ ra cách làm giả mực in bán kiếm lời. Sau đó, Hùng mua vỏ bình mực làm giả các hộp mực đang được khách hàng ưa chuộng. Do không có vốn, Hùng rủ Công là anh em cột chèo chung mỗi người 20 triệu đồng tổ chức sản xuất...

T.THĂNG