Ảnh hưởng bão số 2: nhiều tàu cá chìm trên biển

Thời tiết xấu khiến nhiều tàu cá của miền Trung gặp nạn trên biển. Trong ảnh: tàu cá Đà Nẵng vào bờ tránh bão - Ảnh: Đoàn Cường

Các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Phú Yên hiện có 23.986 tàu, thuyền đã được thông báo về vị trí, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh.

Tại Bình Định, tàu cá BĐ 95289 TS của ông Vũ Văn Vinh với 10 lao động, bị một tàu lớn đâm mạnh sáng 15-6 khiến tàu bị vỡ vỏ, hỏng nặng. Đến 15g cùng ngày, tàu này được tàu BĐ 51069 TS lai dắt vào bờ. Tại Quảng Bình, tàu cá QB 92109 TS với 7 lao động bị mất liên lạc lúc 19g30 ngày 16-6. Cục Cứu hộ, cứu nạn đã điều tàu SAR đi tìm kiếm, hiện nay vẫn chưa có thông tin...



Tại Đà Nẵng, tàu cá ĐNa 90538 với 8 lao động bị nạn ngày 16-6, đến 20g30 ngày 17-6 tàu SAR 274 đã cứu kéo tàu bị nạn về đến Đà Nẵng an toàn. Tại Quảng Nam, tàu cá QNa 91594 với 12 lao động bị hỏng máy trôi dạt lúc 10g30 ngày 17-6. Tàu cứu hộ của Cảnh sát biển vùng II (cảng Kỳ Hà) đã xuất phát đi cứu nạn, dự kiến hôm nay 19-6 sẽ tiếp cận tàu bị nạn...Vị trí tâm bão số 2 cách Hong Kong khoảng 330km về phía nam



Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, lúc 10g sáng nay 19-6, vị trí tâm bão số 2 cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 330km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 10g ngày 20-6, vị trí tâm bão ở trên vùng bờ biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11. Trong khoảng 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km.



Đến 10g ngày 21-6, vị trí tâm bão cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 190km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.



Theo ĐOÀN CƯỜNG (TTO)- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Tại Quảng Ngãi, tàu QNg 94095 TS do ông Võ Công Tính (1976) làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 lao động, bị chìm tàu lúc 19g ngày 16-6, toàn bộ 6 thuyền viên trên tàu đã được một tàu cá khác cứu. Tàu QNg 48818 TS của ông Châu Hùng Binh (quê xã Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi) có 8 lao động, bị sóng lớn đánh chìm ngày 17-6 và cũng được một tàu cá khác cứu...