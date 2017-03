Anh trai hiếp dâm em ruột và cô bé hàng xóm

Chiều 3/5, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Nhưn (SN 1986, trú làng Kon Brung, xã Ayun, Mang Yang, Gia Lai) 12 năm tù giam vì tội “hiếp dâm trẻ em”.



Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 1/10/2011, sau khi đi uống rượu về nhà thấy 2 em ruột của mình là A Nhăm (SN 2004) và Treo (SN 1989) đang nằm ngủ, Nhưn liền gọi Treo dậy để xin tiền đi mua đồ ăn, nhưng Treo nói không có, nên Nhưn liền chửi Treo và dọa đánh cô bé. Thấy vậy, Treo sợ hãi và bỏ chạy ra sau nhà để trốn.





"Yêu râu xanh" trước vành móng ngựa



Sau đó, Nhưn gọi Nhăm dậy và rủ cô bé lên nhà xây để ngủ, Nhăm liền đồng ý. Khi vào trong nhà, Nhưn liền cởi quần mình ra để thực hiện hành vi thú tính với chính em gái mình. Lúc này, A Nhăm sợ hãi khóc to, Nhưn dùng tay đánh một cái vào má trái của A Nhăm, khiến A Nhăm sợ không dám khóc to nữa.Còn Nhưn tìm mọi cách để thỏa mãn hành vi đồi bại của mình. Thực hiện xong hành vi này, Nhưn nằm lăn ra nhà để ngủ.Đến ngày 2/10/2011, chị ruột của Nhăm đã làm đơn tố cáo tên “yêu râu xanh” tới Công an xã Ayun và Công an huyện Mang Yang.Tại cơ quan Công an, qua quá trình đấu tranh, Nhưn còn khai nhận: trước đó, vào năm 2007, Nhưn đã từng nảy sinh hành vi dâm ô với Nhăm.Không chỉ có hành vi đốn mạt với chính em gái ruột của mình, vào tháng 11/2009, khi thấy cháu A Nay (SN 2002, là hàng xóm của Nhưn) đến nhà chơi với cháu A Nhăm, nhưng Nhăm không có nhà.Lúc này, ở nhà không có ai nên Nhưn đã nảy sinh ý định dâm ô với A Nay. Nhưn liền dụ cho A Nay ra vườn cho mít và cho kẹo, rồi dẫn cô bé ra vườn sau nhà. Sau đó, Nhưn bắt đầu hành vi thú tính của mình đối với cô bé.Được biết, tên “yêu râu xanh” này có vợ là Chăm (SN 1991) và 1 đứa con (SN 2009).Theo Thiên Thư (Dân trí)