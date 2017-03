Anh-Mỹ một đàng, Nga-Trung một nẻo

Chúng tôi không biết vì sao Trung Quốc lại sử dụng máy bay quân sự thay vì máy bay dân sự”.

Người phát ngôn nhấn mạnh: “Chúng tôi hối thúc Trung Quốc khẳng định lần nữa không có ý định triển khai hay luân phiên đưa máy bay quân sự đến các tiền đồn ở quần đảo Trường Sa phù hợp với các cam kết trước đó”.

Cùng ngày, Reuters đưa tin phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, D.C., Thứ trưởng Ngoại giao Anh đặc trách châu Á Hugo Swire khẳng định dù quan hệ Anh-Trung nồng ấm và Anh cần thu hút vốn đầu tư Trung Quốc, điều đó không có nghĩa Anh ngừng chỉ trích Trung Quốc tiếp tục bành trướng xâm chiếm biển Đông.

Ông khẳng định Anh xem tự do hàng hải và hàng không là không thể tranh cãi. Ông nhận xét phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực ở La Haye là cơ hội để Trung Quốc và Philippines đối thoại trở lại về tranh chấp lãnh thổ. Ông nhấn mạnh trong một thế giới hoạt động dựa trên luật pháp quốc tế thì phải tôn trọng phán quyết của tòa.

Trong khi Mỹ và Anh yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế thì Trung Quốc và Nga lại đưa ra quan điểm trái ngược.

Tân Hoa xã đưa tin tại hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ở Moscow hôm 19-4, hai bên đã nhất trí phản đối quốc tế hóa vấn đề tranh chấp ở biển Đông và kêu gọi giải quyết tranh chấp qua thương lượng song phương.

Ông Vương Nghị cho rằng Trung Quốc có quyền chọn giải pháp giải quyết tranh chấp và Trung Quốc từ chối vụ Philippines đơn phương kiện trọng tài “nhằm bảo vệ giá trị và quyền hạn của luật pháp”.

Trước đó, hôm 13-4, ông Sergey Lavrov đã từng phát biểu mọi ý đồ quốc tế hóa vấn đề tranh chấp ở biển Đông phải dừng lại và các tác nhân bên ngoài phải ngừng xen vào việc thương lượng của các bên liên quan.

Sau đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin ngày 14-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định: “Đối với những vấn đề chỉ liên quan đến hai nước thì giải quyết song phương. Đối với những vấn đề liên quan đến các nước và các bên khác như vấn đề quần đảo Trường Sa thì không thể chỉ giải quyết song phương mà phải có sự tham gia của các bên liên quan. Đối với những vấn đề liên quan đến cả các nước ngoài khu vực như an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không thì phải được bàn bạc và giải quyết với tất cả các nước có chung lợi ích và mối quan tâm”.