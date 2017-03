‘Áo vá’ quốc lộ 1 là do thi công và xe quá tải

“Hư hỏng có lỗi của xe quá tải” Dự án mở rộng, nâng cấp hơn 1.410 km quốc lộ 1 vượt tiến độ 12 tháng. Theo Bộ GTVT, công tác quản lý chất lượng dự án được kiểm soát chặt song hằn lún vệt bánh xe hay ổ gà vẫn xảy ra ở một số đoạn. Tỉ lệ hư hỏng chiếm 1,9% diện tích của dự án, giảm bốn đến năm lần so với trước. Bộ GTVT lập “tổ đặc nhiệm” do một thứ trưởng làm tổ trưởng để rà soát, tìm nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục hư hỏng. Trong báo cáo gửi Thủ tướng mới đây, Bộ GTVT nêu nguyên nhân hư hỏng chủ yếu là do sai sót cục bộ trong kiểm soát chất lượng thi công không đồng đều và một phần là xe quá tải.