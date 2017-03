Áp thấp có khả năng mạnh thành bão hướng vào Khánh Hòa - Quảng Ngãi

Lúc 13 giờ ngày 11-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,8 độ vĩ bắc, 114,2 độ kinh đông, trên khu vực phía bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 12-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,8 độ vĩ bắc, 112 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi - Khánh Hòa khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 8-9.





Nước ngập lênh láng trên đường Trần Nhân Tôn, quận 10, TP.HCM. Ảnh: NT

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh thêm và di chuyển về phía các tỉnh Trung Bộ nên từ đêm 12-9 đến ngày 14-9, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to diện rộng.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới ở Nam Bộ, Tây Nguyên và các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cơn mưa lớn chiều 11-9 khiến hàng loạt chuyến bay của các hãng hàng không không thể hạ/cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Khoảng 14 giờ, trời bắt đầu đổ mưa giông. Lượng mưa lớn đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bay. Nhiều chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất đã không thể hạ cánh mà phải chuyển sang các sân bay lân cận tại Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ.

Ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều hành khách phải ngồi đợi vì các chuyến bay bị hoãn khiến delay dây chuyền.

Phía hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết có khoảng 10-15 chuyến bay bị ảnh hưởng ở cả khu vực quốc tế và quốc nội. Còn theo hãng hàng không Vietjet Air: “Mưa giông đã khiến hơn 20 chuyến bay của hãng bị ảnh hưởng”.

Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết mưa giông chiều nay khiến cho hoạt động bay của các hãng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, lượng mưa không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bay như ngày 26-8 (mưa lớn khiến sân bay bị ngập nặng).

Trong khi đó, một số quận ở TP.HCM như quận 8, Bình Thạnh, quận 10… nhiều tuyến đường bị ngập do cơn mưa với vũ lượng khá lớn kéo dài hơn hai giờ đồng hồ.

Như tại đường Ba Tháng Hai, các hẻm xung quanh chung cư Ngô Gia Tự (quận 10) cũng bị ngập nước; đường Trần Nhân Tôn, đoạn từ Hòa Hảo đến Hùng Vương (quận 10)… có nơi ngập sâu đến 40 cm, rác thải trôi lềnh bềnh. Làn nước bẩn khiến việc lưu thông, sinh hoạt, buôn bán của người dân gặp không ít khó khăn.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, mưa tạnh, nước nhanh chóng rút đi.