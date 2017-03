Áp thấp nhiệt đới có khả năng suy yếu thành vùng áp thấp

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng giữa Tây Bắc và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng suy yếu thành một vùng áp thấp.



Đến 13 giờ ngày 16-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).



Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.



Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh áp thấp qua Trung Bộ nên ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; gió đông bắc trên vịnh Bắc Bộ lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.



