Áp thấp nhiệt đới: cứu hộ 8 thuyền viên ở Phú Quý

Theo UBND huyện đảo Phú Quý, sau khi kêu gọi, đến thời điểm này tất cả tàu thuyền của Phú Quý đã trú, tránh an toàn.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại khu vực cách đảo Phú Quý 45 hải lý về phía Nam, một tàu của ngư dân Bình Định mang số hiệu BĐ 99939TS với tám thuyền viên bị phá nước và phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận thông tin, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý đã liên lạc phối hợp với tàu cảnh sát biển 9001 trực chiến tại đảo Phú Quý lên đường làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ thành công.

Ngoài sáu ghe tàu bị sóng lớn nhấn chìm và đều được trục vớt vào bờ tại cửa biển La Gi, tại cửa biển Phước Thể - Liên Hương (Tuy Phong, Bình Thuận), tàu cá mang số hiệu BTH 88627TS có công suất 45 CV do anh Võ Văn Lực (32 tuổi) trú thôn 3, xã Phước Thể làm chủ, trên đường trở về cảng thì bị sóng to đánh chìm. Con tàu này sau đó đã được các tàu bạn ứng cứu kéo về nơi neo đậu, rất may không có thiệt hại về người. Theo chủ ghe, ước thiệt hại ban đầu khoảng 70 triệu đồng.



Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới vào lúc 14g30 ngày 5-11 - Nguồn: Trung Tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Tại Phan Rí (Bình Thuận) có gió giật mạnh cấp 6.

Hồi 10 giờ ngày 5-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển Bình Thuận - Bà Rịa-Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo chiều nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km. Đến 16 giờ ngày 5-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Bình Thuận - Bà Rịa-Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 7-8.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 6 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): Vĩ tuyến 9,5N đến Vĩ tuyến 12N; phía Tây Kinh tuyến 109E. Vùng ven biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.