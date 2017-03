Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp

(Ảnh: nchmf)

Sáng sớm nay (25/6), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.



Hồi 3 giờ (25/6), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 105,2 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở gần trung tâm vùng áp thấp đã giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).



Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km, đi sâu vào khu vực Thượng Lào, suy yếu và tan dần.



Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.



Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động./.