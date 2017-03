Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là 39-49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều tối và đêm 20-7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Áp thấp nhiệt đới cũng góp phần duy trì gió tây nam cường độ trung bình đến mạnh mang mưa cho các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Sáng 20-7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương cho biết: Mưa lũ đã làm ba người thương vong, mất tích tại Điện Biên và Thái Nguyên; gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu và làm sạt lở nhiều tuyến đường giao thông.

LH