Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 7-9, sức gió mạnh nhất ở vùng gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/giờ). Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển về phía tây và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Diễn biến mưa còn phức tạp.

AT