Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Hôm nay (20-7), áp thấp di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị khoảng 220 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là 39-49 km/giờ, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hôm nay, vùng biển vịnh Bắc Bộ và vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều tối và đêm mai có mưa, có nơi mưa rất to. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, mưa rào và giông mạnh. Biển động. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy.

HOÀNG VÂN