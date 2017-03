Áp thấp trên biển Đông đang mạnh lên

Chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km về phía đông-đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km/giờ), giật cấp 9. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông biển Đông có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Hôm nay không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ miền Bắc đến trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa rất to và dông.

Ngày 26-9, Bộ Y tế có công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau và các đơn vị trực thuộc về việc triển khai đối phó với áp thấp nhiệt đới và gió mùa tây nam.

Ngày 26-9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người thân đã vớt được thi thể em Phan Thị Linh Đàn (10 tuổi) và Nguyễn Thị Như Quỳnh (chín tuổi, cùng trú xóm 4A, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bị chết đuối. Trước đó, khoảng 19 giờ đêm 25-9, nước lũ dâng ngập cánh đồng xã Hưng Đạo. Hai em Đàn và Quỳnh ra bờ sông Cụt để bắt chuột và chết đuối.

