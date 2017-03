Áp thấp trở thành bão số 8 và sẽ đi vào miền Trung

Theo Thanh Tuấn (TTXVN)



Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Đến 7 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị-Quảng Nam khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Đến 7 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển ven bờ các tỉnh Quảng Trị-Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Bình-Bình Định từ sáng mai (18/9), gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh. Khu vực các tỉnh Nghệ An đến Khánh Hòa từ chiều mai (18/9) sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động.Theo Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến 6 giờ ngày 17/9, Biên phòng các tỉnh đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 27.420 phương tiện với 135.015 người biết diễn biễn của áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão để chủ động phòng tránh. Cụ thể, ở khu vực giữa biển Đông và quần đảo Hoàng Sa có 31 phương tiện với 387 người, khu vực khác và neo đậu tại các bến có 27.389 phương tiện với 134.628 người./.