Áp thấp xuất hiện trên biển Đông

Dự báo hôm nay ngày 28-8, vùng áp thấp này sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc vào vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh thêm. Chiều nay (27-8), vị trí trung tâm vùng áp thấp trên khu vực phía đông nam vịnh Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, khu vực bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8 và có mưa dông mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm nay sẽ có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua trung Trung Bộ, nên các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trên các sông ở Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2-4m, hạ lưu từ 1-2m. Cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Đặc biệt một số khu vực như: huyện Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa và các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An.