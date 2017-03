Australia sẽ tiếp tục tìm MH370 nếu thời tiết cho phép

Máy bay AP-3C Orion của Không quân Hoàng gia Australian tham gia tìm kiếm chiếc máy bay MH370 mất tích. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan An toàn Hàng hải Australia (AMSA) cho biết chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đối với chiếc máy bay MH370 tại Ấn Độ Dương đã phải tạm dừng ngày 25/3 do thời tiết xấu và sóng lớn.



Cơ quan này cho biết, khu vực tìm kiếm có sóng lớn lên tới hai mét và kết hợp với những đợt sóng cồn lên tới 4m, gió mạnh giật lên tới 80km/giờ, mưa to và mây thấp, trần mây chỉ ở mức từ 60-100m.



Trong tuyên bố của mình, AMSA cho biết: "AMSA đã tiến hành đánh giá rủi ro và quyết định rằng điều kiện thời tiết xấu sẽ gây nguy hiểm cho việc tìm kiếm kể cả trên không và trên biển cũng như rủi ro đối với những người tham gia tìm kiếm. Vì vậy, AMSA đã quyết định tạm dừng toàn bộ các hoạt động tìm kiếm trên không và trên biển trong ngày 25/3 do điều kiện thời tiết xấu này."



Tuyên bố cũng cho biết, theo Cục khí tượng, điều kiện thời tiết xấu tại khu vực tìm kiếm hy vọng sẽ được cải thiện vào tối 25/3 và sẽ hết trong vài ngày tới. Chiến dịch tìm kiếm sẽ được tiếp tục vào ngày 26/3, nếu điều kiện thời tiết cho phép.



AMSA cho biết, do biển động, tàu HMAS Success đã rời khu vực tìm kiếm sáng sớm 25/3 và hiện đang tránh tại phía Nam khu vực tìm kiếm cho đến khi biển lặng tại khu vực tìm kiếm.



Tàu HMAS Success sẽ trở lại khu vực tìm kiếm một khi điều kiện thời tiết được cải thiện.



Đêm 24/3, tàu HMAS Success đã cố gắng để xác định vị trí vật thể do máy bay P3 Orion của Lực lượng không quân Hoàng gia Australia phát hiện, nhưng không thể xác định được.



Cũng trong đêm 24/3, Thủ tướng Malaysia Najib Razak thông báo rằng dựa trên phân tích mới của Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không Anh (AAIB) và công ty vệ tinh Inmarsat, chiếc máy bay MH370 của Malaysia Airlines chở 239 người đã kết thúc hành trình ở Nam Ấn Độ Dương.



Chuyến bay MH370 từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh đã mất tích từ ngày 8/3./.

