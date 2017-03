Ba án tù chung thân cho ba kẻ buôn bán ma túy

Cùng ra trước vành móng ngựa với Đan và Cư còn có hai đồng phạm Nguyễn Quang Duy (ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) và Bế Thị Kim (trú tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn).



Cả bốn bị cáo đều bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “mua bán trái phép chất ma túy.” Riêng Đan còn bị truy tố thêm tội “đưa hối lộ.”



Sự việc bắt nguồn từ đêm 20/11/2008, khi Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) tiến hành kiểm tra xe ôtô mang biển kiểm soát 33A-0946 đỗ sai quy định trên vỉa hè đường Phạm Hùng (huyện Từ Liêm).



“Có tật giật mình,” đối tượng Đan đang ngồi ở hàng ghế sau cùng Thao Lao Cư hốt hoảng trèo lên ghế lái định nổ máy xe bỏ chạy nhưng lập tức bị lực lượng chức năng giữ lại. Thấy vậy, Đan lấy 3,3 triệu đồng hối lộ cho tổ công tác để được bỏ qua nhưng không được chấp thuận.



Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện đây là hai đối tượng chủ mưu trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy và ra lệnh bắt khẩn cấp hai đồng phạm của bọn chúng là Duy, Kim. Nhóm này đã nhiều lần móc nối mua bán 5 bánh heroin.



Ngày 20/11/2008, Cư về Hà Nội để lấy nốt tiền nợ từ giao dịch trước đó là 5.000 USD đồng thời bán lượng lớn heroin cho Đan. Chưa kịp điện thoại cho đối tác mang đến thì bị cơ quan công an bắt giữ.



Trước đó, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án này vào ngày 18/10/2010. Tuy nhiên, trong phần xét hỏi, lời khai của các bị cáo xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Bị cáo Cư lúc thì cho rằng, trong lần mua bán heroin tại nhà nghỉ có sự chứng kiến của Kim, sau đó lại khai chỉ biết hôm đó có một người phụ nữ đi cùng Đan chứ không chắc đó là Kim. Đan thì khẳng định, Kim là người trực tiếp đưa tiền cho Cư để mua 2 bánh heroin. Tuy nhiên, Kim không thừa nhận việc này…



Xét thấy lời khai của bị cáo chưa được làm sáng tỏ, mâu thuẫn với tài liệu của cơ quan điều tra. Tòa đã trả hồ sơ vụ án để tiến hành điều tra bổ sung thêm.



Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử nhận định, căn cứ vào tài liệu đủ cơ sở để khẳng định bốn bị cáo trên phạm tội “mua bán trái phép chất ma túy.” Riêng Đan còn bị truy tố thêm tội “đưa hối lộ.” Tòa đã tuyên phạt tù chung thân đối với ba bị cáo Cư, Đan và Kim. Duy lĩnh án 20 năm tù giam./.





Theo Kim Anh (TTXVN/Vietnam+