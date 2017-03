Ba Cây bút xuất sắc 2015 của Báo Pháp Luật TP.HCM

Clip vinh danh 3 Cây bút xuất sắc của Báo Pháp Luật TP.HCM. Huyền Vi- Thanh Tùng thực hiện.

Giải thưởng Cây bút xuất sắc của báo Pháp Luật TP.HCM là hình thức khen thưởng trong hệ thống khen thưởng nội bộ của báo Pháp Luật TP.HCM, được bắt đầu từ năm 2009. Giải thưởng này được xét và trao giải mỗi năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày thành lập báo 17-9 nhằm tôn vinh những PV có nhiều đóng góp và cống hiến xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ,

Giải thưởng Cây bút xuất sắc năm 2015 có 7 ứng viên được giới thiệu, đó là các phóng viên: Lê Tấn Lộc, Lê Phi, Trịnh Thị Phương Loan; các biên tập viên Ngô Thái Bình, Đặng Liên, Đỗ Thiện và Lê Minh Cường.



Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Huỳnh Văn Hạnh (bìa trái) và Tổng biên tập báo Pháp luật TP.HCM Mai Ngọc Phước (bìa phải) tặng hoa và bằng khen cho ba cây bút xuất sắc năm 2015. Ảnh: THANH TÙNG.

Sau khi trải qua quy trình bỏ phiếu, bình xét, chọn lọc, giải thưởng Cây bút xuất sắc năm 2015 đã được trao cho ba ứng viên "sáng giá" nhất là phóng viên Lê Phi, phóng viên Lê Tấn Lộc và biên tập viên Ngô Thái Bình. Mỗi giải thưởng bao gồm giấy chứng nhận, biểu trưng Cây bút xuất sắc và phần thưởng 10 triệu đồng. Những ứng viên còn lại được nhận mỗi người 2 triệu đồng.

Phóng viên Lê Phi:

Là phóng viên chủ chốt của Văn phòng Đại diện tại Đà Nẵng. Lê Phi trong năm vừa qua không chỉ giữ vững vị thế của mình mà đã có một bước tiến dài so với những năm trước.

Lê Phi là phóng viên tác nghiệp nhanh có kỹ năng của một phóng viên của một cơ quan truyền thông đa phương tiện. Lê Phi luôn quyết liệt, tích cực đeo bám thông tin thời sự, phát hiện được nhiều đề tài riêng.

Trong năm, anh có nhiều loạt bài đáng chú ý: Tướng công an xây biệt thự "lụi"; Loạt bài bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa; Vụ doanh nghiệp tư nhân xúc 400 ngôi mộ; Vụ Đà Nẵng “ém” 17.000 lô đất.... Lê Phi cũng chủ động phát hiện và phát triển vấn đề như chống tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng ….…

Phóng viên Lê Tấn Lộc:

Là phóng viên thường trú phụ trách khu vực các tỉnh Phú Yên, Bình Định và Khánh Hòa. Tấn Lộc có thái độ làm việc tốt, luôn chủ động phát hiện và đeo bám tới cùng các vụ việc. Nhiều đề tài do chính anh phát hiện đã gây rúng động dư luận, đặc biệt là những biểu hiện tiêu cực, sai trái trong hoạt động công vụ của một số cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật và bênh vực, bảo vệ những người dân yếu thế.

Năm vừa qua, Tấn Lộc có những vệt bài tạo dấu ấn: Công an xã Vạn Long đánh chết học sinh; Vụ sập đường hầm thủy điện Đạ Dâng; Nữ bị can kêu oan rồi chết trong trại giam; Năm cán bộ Công an TP Tuy Hòa đánh chết nghi can; Vụ vội chôn nạn nhân tai nạn giao thông ở Phú Yên...

Biên tập viên Ngô Thái Bình:





Ngô Thái Bình là biên tập viên năng nổ, quyết liệt, biên tập tốt, tổ chức chặt chẽ, làm việc có trách nhiệm và sáng tạo, tạo được sự chuyển biến rõ nét cho các trang báo được giao phụ trách.

Anh đã chủ động triển khai nhiều loạt bài gây ấn tượng, nhất là các vụ án oan và tình trạng nghi can chết trong nhà tạm giam. Khi chuyển qua phụ trách trang bạn đọc cũng đã bước đầu tạo được sự khởi sắc và khác biệt so với trang báo lúc trước. Ngoài ra còn đảm đương một số mục như Luật và đời, cà phê sáng…

Clip giới thiệu 7 ứng cử viên Cây bút xuất sắc năm 2015 của báo Pháp Luật TP.HCM.