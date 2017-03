Ba cơ sở pháp lý định tội danh bác sĩ Cát Tường

(PLO)- Xung quanh vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường, chiều ngày 5-8, cơ quan Bộ Công an tổ chức họp báo, xác nhận xác chết được tìm thấy vào ngày 18-7 tại bến đò Vân Đức (có AND trùng với mẫu AND của mẹ ruột nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, người đã bị mất tích cách đây 9 tháng do bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vứt xuống sông) chính xác là chị Nguyễn Thị Thanh Huyền.