Ba con tôm thối

Cần làm rõ nguyên nhân tôm chết Hành vi của ông T. có thể bị khởi tố về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Tuy nhiên, trong tình huống như bài báo phản ánh thì chứng cứ buộc tội ông T. yếu. Mặc dù ông T. thừa nhận chính ông liệng xác ba con tôm chết qua đầm tôm ông X. nhưng nếu kết luận tôm ông X. chết là do nguyên nhân lây bệnh từ những con tôm này thì không thuyết phục. Điều đó chỉ được chấp nhận khi có các mẫu xét nghiệm chứng minh rằng tôm ông X. chết là do nguồn bệnh trực tiếp lây từ ba con tôm tang vật. Tôi có suy nghĩ rằng, khi chưa đủ căn cứ cho rằng ông T. phạm tội thì ông X. vẫn có thể khởi kiện đòi bồi thường về mặt dân sự. Nếu thấy có dấu hiệu hình sự thì lúc này tòa án vẫn có thể chuyển hồ sơ sang cho cơ quan điều tra… Luật sư PHẠM MINH TRÍ, Đoàn Luật sư TP.HCM Sẽ xin ý kiến xử lý Hiện cơ quan vẫn chưa định hướng được cách xử lý vụ việc. Cơ sở để khởi tố vụ án rất yếu, VKS không chấp nhận. Vấn đề khó ở đây là không có giám định các mẫu tôm tang vật và nguyên nhân tôm của ông X. bị chết. Khi hồ sơ tới chúng tôi thì không còn mẫu để giám định. Theo phía Công an xã Tân Thành báo cáo, sự việc xảy ra từ ngày 13-5 nhưng đến ngày 15-5 thì công an xã mới được báo. Lúc này, ba con tôm tang vật không còn nữa. Công tác giám định không thể thực hiện được do lúc đầu phía gia đình ông X. có yêu cầu thỏa thuận giải quyết với bên ông T. nên nhiều dấu vết đã không được thu thập kịp thời. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ xin ý kiến ban giám đốc công an tỉnh về hướng xử lý vụ này. Thượng tá TRƯƠNG NGỌC DANH, Trưởng Công an TP Cà Mau