Bà Hà Thị Khiết kiểm tra thủy điện Sông Tranh 2

Bà Khiết cho hay: Lãnh đạo Đảng thường xuyên theo dõi, quan tâm đặc biệt đến vấn đề động đất và an toàn tính mạng của người dân Bắc Trà My. “Việc tích nước trước hết phải tính toán đến yếu tố an toàn cho dân. Không vì dòng điện chung của quốc gia mà quên mất lợi ích của người dân địa phương” - bà Khiết nhấn mạnh.

Cùng ngày, bà Khiết đã thị sát đập thủy điện Sông Tranh 2, kiểm tra công tác vận hành nhà máy. Tại đây, bà Khiết yêu cầu ngoài việc đảm bảo an toàn đập, Ban Quản lý dự án thủy điện 3 phải có “cam kết chính trị” với người dân và chính quyền địa phương để họ an tâm.

Ông Trần Văn Hải, Trưởng ban Quản lý, báo cáo: “Sắp tới sẽ có 12 chuyên gia (bảy chuyên gia nước ngoài) đến Sông Tranh 2 để cùng nghiên cứu đánh giá động đất và an toàn đập”.

Lúc 4 giờ 30 sáng 1-11, huyện Bắc Trà My tiếp tục gánh chịu một trận động đất với rung chấn mạnh.

LÊ PHI