“Bà hỏa” rình rập chung cư cũ

Hiện Hà Nội có hơn 100 chung cư cũ trong diện phải cải tạo lại, trong đó nhiều khu nhà đã rất cũ nát với độ tuổi 40-50 năm như chung cư Nguyễn Công Trứ, Giảng Võ, Kim Liên, khu tập thể nhà gỗ Hàm Tử Quan… Nguy cơ cháy xảy ra tại các chung cư này là rất cao mà vụ hỏa hoạn sáng 26-8 tại chung cư C8 - Hàm Tử Quan là điển hình. Thế nhưng người dân sống tại các chung cư này dường như vẫn chưa mấy quan tâm đến việc PCCC.

Vô tư đun nấu trong nhà gỗ

Có mặt tại gác hai nhà A9 (khu tập thể Hàm Tử Quan) chiều 27-8, chúng tôi chứng kiến cảnh người dân vẫn vô tư đun nấu bên hành lang gỗ cũ nát. Tại căn hộ số 9, anh Đào Quang Tiến đang lúi húi nhóm bếp than nấu bữa cơm chiều. Bên cạnh bếp, đống bìa giấy, đồ nhựa vỡ để ngổn ngang. “Biết là dễ cháy nhưng không nấu ở đây thì biết nấu ở đâu” - anh Tiến nói.

Được biết hiện phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm còn tám khu nhà gỗ tương tự dãy nhà C8, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Tại nhà B7 (sát vách khu nhà xảy ra cháy C8) có 12 hộ dân, diện tích mỗi căn hộ khoảng 20 m2, khu bếp nằm đối diện với căn hộ qua dãy hành lang rộng 1 m. Ông Đinh Trung Hải, tổ trưởng nhà B7, kể: “Khu nhà này thỉnh thoảng cũng xảy ra chập cháy điện do quá tải hoặc do dây cũ, rất may chưa xảy ra hỏa hoạn”.

Người dân vô tư nấu ăn trong tòa nhà gỗ cũ nát, khu nhà gỗ A9 - Hàm Tử Quan (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: T.PHÚ

Phòng cháy: Chỉ dừng ở ký cam kết

Theo ông Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, năm nào Sở cũng kết hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện công tác PCCC tại các chung cư cũ. “Hằng năm phường đều tuyên truyền và đề nghị người dân ký cam kết về phòng, chống cháy nổ. Gần đây nhất là tháng 3, chúng tôi đã đi đến từng hộ gia đình hướng dẫn phòng, chống cháy nổ. Các hộ dân đều đã ký cam kết” - bà Phùng Thị Lan, tổ trưởng nhà A9 - Hàm Tử Quan, nói thêm.

Tuy được ký cam kết PCCC nhưng điều đáng lo ngại là hầu hết người dân chưa được tập huấn về cách xử lý khi xảy ra cháy. Cư dân khu tập thể Thành Công (Giảng Võ, Hà Nội) cho hay chỉ được tuyên truyền và ký cam kết PCCC chứ không được tập huấn về phòng, chống cháy nổ. “Chúng tôi cần được tập huấn để biết cách xử trí an toàn khi xảy ra cháy” - anh Nam An, sống trong khu tập thể Thành Công, kiến nghị.

Về công tác chữa cháy, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết việc chữa cháy tại các chung cư cũ gặp khó khăn lớn do hầu hết các ngôi nhà không được trang bị hệ thống phòng cháy; người dân nấu nướng không đảm bảo an toàn cháy nổ, ý thức phòng cháy chưa cao; hệ thống đường dây điện cũ… Đặc biệt khi xảy ra cháy rất khó ứng cứu vì phần lớn các khu tập thể cũ đều nằm trong những khu dân cư đông đúc, lối vào hẹp, không có bể nước dự phòng.

“Sở sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm việc xử lý đám cháy tại nhà C8 - Hàm Tử Quan ngày 26-8, từ đó khắc phục những hạn chế khi chữa cháy tại các khu nhà cũ kỹ, lối vào hẹp” - ông Nghi cho biết.

Chiều 27-8, UBND quận Hoàn Kiếm cho biết đã tổ chức tạm cư cho 19/36 hộ dân bị thiêu rụi nhà cửa trong vụ cháy nhà C8 ngày 26-8. Riêng các hộ còn lại, địa phương đang rà soát thủ tục để tiếp tục trợ cấp, bố trí chỗ ở tạm vì đa phần những hộ này đã có chỗ ở khác, hoặc đi vắng, hoặc không phải chính chủ… Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã chỉ đạo UBND quận Hoàn Kiếm nhanh chóng có biện pháp ổn định đời sống cho người dân gặp nạn. TP giao UBND quận Hoàn Kiếm chủ động phối hợp với Sở Xây dựng, Công ty Quản lý Phát triển nhà Hà Nội đẩy nhanh việc khảo sát, di dời các hộ dân sinh sống trong các khu nhà gỗ đến nơi tạm cư. Theo thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM, TP hiện có 570 lô chung cư và nhà tập thể được xây dựng trước năm 1975, chủ yếu tập trung tại các quận 1, 3, 5, 10, Bình Thạnh. Theo phản ánh của người dân, hầu hết những nơi này đều từng xảy ra chập điện nhưng rất may chưa xảy ra cháy lớn. “Sống tại khu nhà cũ thì đương nhiên không thể yên tâm bằng những khu nhà mới, quan trọng là mỗi người dân đều phải có ý thức PCCC, không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến nhà người khác” - bảo vệ khu nhà tập thể 134 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão cho biết. V.HOA

T.PHÚ - H.HÀ