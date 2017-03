Ba học sinh bị nước cuốn, một em đang mất tích

Chiều 18-9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Thành (Nghệ An) cùng người thân đang nỗ lực tìm kiếm em Phan Công Mậu (17 tuổi, học lớp 12, Trường THPT Nam Yên Thành, huyện Yên Thành) – bị nước lũ cuốn mất tích khi trên đường từ trường về nhà.



Sáng 19-9, nước lũ ở các xã Bảo Thành, Long Thành, Khánh Thành (huyện Yên Thành) dâng lên nhanh, khiến nhiều diện tích hoa màu và đường giao thông chìm trong lũ.

Đến 11g30 trưa 18-9, em Mậu cùng người bạn là Đặng Thị Lý (cùng học Trường THPT Nam Yên Thành) đạp xe từ trường về nhà (cùng ở xóm Phú Tập, xã Khánh Thành).

Khi em Mậu, và em Lý đi tới Cầu Phú Tập trên sông Vũ Giang (huyện Yên Thành) thấy nước đã cuốn ngập chìm cầu. Em Mậu, Phước và Lý không thể tiếp tục đạp xe vượt lũ về nhà. Lúc này, em Phan Văn Phước (bạn của em Mậu và em Lý) lấy hai chiếc săm (ruột) ô tô bơm đầy hơi, kết lại làm phao để đưa em Mậu và em Lý qua cầu và đoạn đường nước ngập. Tuy nhiên khi đi ra giữa thì nước lũ chảy xiết đã cuốn, lật phao khiến cả ba em Mậu, Lý và Phước cùng bị nước nhấn chìm, cuốn trôi.

Lúc này, người dân kịp thời cứu được em Lý và Phước còn em Mậu bị nước lũ cuốn mất tích.

Lúc 16g chiều 18-9, ông Phan Đình Hải, Chủ tịch UBND xã Khánh Thành cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy em Mậu. Hiện trời đã ngớt mưa, nước thượng nguồn vẫn đang đổ về khiến đoạn sông Vũ Giang qua xã Khánh Thành vẫn dâng cao, chảy xiết nên công tác tìm kiếm, cứu nạn đang gặp khó khăn”.





Nước lũ dâng nhanh khiến sân trường tiểu học ở xã Long Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) bị ngập sâu vào ngày 17-9, học sinh đi học về khó khăn, vất vả. Ảnh: Hương Thanh



Trước đó, trưa 17-9, em Lô Minh Đăng (6 tuổi, học lớp 1, Trường tiểu học Tiền Phong 2, xã Tiền Phong, huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) trên đường đi học về nhà (ở bản Tạng, xã Tiền Phong), lội qua con suối ở bản Na Khửu (xã Tiền Phong) thì bị dòng nước lũ chảy xiết cuốn mất tích. Hiện thi thể em Đăng đã được tìm thấy và gia đình cùng chính quyền địa phương đã làm lễ an táng em Đăng theo phong tục địa phương.

Tối 17-9, anh Lê Văn Đoàn (42 tuổi, ở xã Phúc Thành, huyện Yên Thành) cùng nhóm bạn lội nước lũ đi bắt ếch. Khi anh Đoàn đang soi đèn pịn bắt ếch về ăn thì bị sét đánh khiến anh chết cháy trên đồng.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, mưa lớn hai ngày qua trên địa bàn tỉnh đã làm một học sinh tử vong, một em đang mất tích và 4 ngôi nhà nhà bị sập và sạt lở. Mưa lũ cũng đã làm hơn 219 ha lúa bị ngập, 214 ha ngô bị ngập và hơn 567 ha rau màu ở tỉnh Nghệ An bị hư hại.

Quốc lộ 48B, đoạn qua thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và đoạn đường 545 thuộc địa bàn huyện Tân Kỳ, Nghệ An), đường 542 thuộc địa bàn xã Hưng Hòa (TP Vinh) cũng bị nước cuốn sạt lở, hư hỏng, hiện Sở GTVT tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo cơ quan chức năng khắc phục.