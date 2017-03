Ba loại án hình sự ở TP.HCM tăng

Sáng 6-12, tại hội trường TP, kỳ họp thứ ba HĐND TP.HCM đã khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết năm 2016 với quyết tâm cao, TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả tích cực và toàn diện trên tất cả các mặt.



Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu khai mạc. Ảnh: TÁ LÂM

Năm 2017 được dự báo sẽ có nhiều khó khăn và thách thức, tác động đến nền kinh tế Việt Nam và TP.HCM. Bà Tâm đánh giá môi trường kinh doanh, sức cạnh tranh của nền kinh tế tuy có cải thiện nhưng chưa đạt yêu cầu. Tăng trưởng chủ yếu dựa vào đóng góp của các yếu tố vốn và lao động, chưa phát huy hết tiềm năng của TP, nguồn lực đầu tư còn hạn hẹp.

Ngoài ra, công tác phòng chống tham nhũng và lãng phí chưa cao. Nhiều cán bộ còn quan liêu, xa dân, ít đối thoại với dân. Nhiều bức xúc của người dân chưa được quan tâm giải quyết thấu đáo, nhiều vụ việc còn kéo dài.

“Tôi đề nghị các đại biểu phân tích sâu các nguyên nhân, đề ra giải pháp đột phá cho từng vấn đề, để TP phát triển bền vững, đặc biệt là ùn tắc giao thông, ngập nước, đầu tư cơ sở hạ tầng tốt hơn… thể hiện được ý chí nguyện vọng của nhân dân” - bà Tâm nói.

Báo cáo kinh tế-xã hội năm 2016 tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết Công an TP đã ra quân, tăng cường tuần tra, chốt chặt và đồng loạt tấn công tội phạm trên đường phố, ở các địa bàn trọng điểm. Công an TP cũng thường xuyên kiểm tra hành chính các loại hình kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.



Chủ tịch Nguyễn Thành Phong báo cáo tại phiên khai mạc. Ảnh: TÁ LÂM

Kết quả, tính từ ngày 16-11-2015 đến 15-10-2016, tội phạm hình sự trên địa bàn TP đã giảm so với cùng kỳ. Tuy tội phạm hình sự giảm nhưng có ba loại án tăng gồm: Án cưỡng đoạt tài sản tăng sáu vụ, án bắt giữ người trái pháp luật tăng ba vụ và án lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tăng 12 vụ.

Về tội phạm tham nhũng, ông Phong cho biết tiếp tục diễn biến phức tạp, số vụ việc có dấu hiệu tham nhũng tăng so với cùng kỳ. Lực lượng Công an TP đã khởi tố 10 vụ với 16 bị can về tham nhũng chức vụ (tăng hai vụ so với cùng kỳ). Tiêu điểm là về tham nhũng của cán bộ quản lý thị trường và quản lý đô thị.

Theo Phó Chủ tịch HĐND TP Trương Thị Ánh, kỳ họp lần này sẽ xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2017; kết quả giải quyết tình hình giải quyết kiến nghị cử tri; chánh án TAND TP báo cáo công tác xét xử năm 2016; viện trưởng VKSND TP báo cáo công tác kiểm sát năm 2016...

Kỳ họp cũng sẽ bầu bổ sung các ủy viên UBND TP.