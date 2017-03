Bà nội khóc ngất khi thiếu nữ đồng tính lĩnh 12 năm tù

"Làm ở quán rất ít tiền. Do hết tiền nên 2 ngày trước đó Duyên rủ bị cáo đi cướp, lấy tiền xài. Hai đứa không có bàn bạc gì, chủ yếu gặp ai cướp đó", Xuyến khai. Theo bị cáo, do đi làm về vào đêm khuya nên lúc nào cũng mang dao theo bên người. Trước khi đón xe do ông Lý Văn Dũng chở đi, khoảng 19h, hai người vào tiệm Internet chơi đến gần 20h thì nghỉ. Trong ảnh: Duyên đứng nép mình ở một góc tòa.