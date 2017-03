Bà Phan Thị Bình Thuận: Sẽ góp sức để hết tình trạng trễ hẹn hồ sơ với dân

Tại hội nghị, nhiều cử tri quận Bình Tân cũng bày tỏ băn khoăn trước vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Theo ứng cử viên Nguyễn Phước Lộc, sở dĩ vấn đề này kéo dài mà chưa giải quyết được là do cơ chế về bộ máy, chỉ riêng vấn đề VSATTP thôi mà có đến ba ngành cùng tham gia, không có cơ quan điều phối chung về vấn đề này. Do đó các ĐBQH kiến nghị một thiết kế riêng cho UBND TP một cơ quan thường trực, chuyên trách về vấn đề VSATTP.