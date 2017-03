Bà Trần Hồng Ly: ‘Tôi chả dính dáng tới nguyên chủ tịch Trà Vinh’

Theo báo cáo của Công an phường 1, TP Trà Vinh, ngày 7-1-2013, bà Trần Hồng Ly vào trụ sở UBND tỉnh Trà Vinh, dùng gạch đập kính chiếc ô tô biển xanh 84E-0727 là phương tiện công vụ của ông Trần Khiêu - Chủ tịch UBND tỉnh. Khi lực lượng làm nhiệm vụ đến can ngăn, bà đã dùng gạch đánh lại làm một chiến sĩ bị thương. Tiếp đó, bà Ly lên phòng làm việc của ông Khiêu ở lầu một rồi dùng gạch đập vào cửa phòng. Khi lực lượng cảnh sát bảo vệ can ngăn, bà Ly lớn tiếng đe dọa, chửi bới, thóa mạ rồi bỏ về. Ngày 22-2, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khai trừ bà Ly ra khỏi Đảng vì những sai phạm trên. Đảng ủy khối cũng yêu cầu cơ quan nơi bà Ly công tác tiến hành buộc thôi việc đối với bà. Sau vụ việc đó, ông Trần Khiều khi trả lời Pháp Luật TP.HCM đã khẳng định không có chuyện bà Ly đập phá ô tô và cửa kính phòng làm việc của ông. Bà Ly cũng gửi đơn đến cơ quan chức năng cho rằng không có hành động như trên.