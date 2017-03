Bà trùm buôn heroin lĩnh án tử hình

Bà trùm buôn heroin lĩnh án tử hìnhTrong khi bỏ trốn sang Trung Quốc vì đồng bọn trong đường dây bán hơn 1.500 bánh heroin bị phát hiện, Dung vẫn tiếp tục buôn ma túy. Chị ta bị cảnh sát Trung Quốc bắt và trao trả cho Việt Nam.



Ngày 29/10, TAND Hà Nội đã mở phiên xử sơ thẩm Nguyễn Thị Dung (39 tuổi, ở phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh) về hành vi mua bán ma túy. Tòa đã tuyên phạt tử hình bị cáo Dung. Dung là bị cáo thứ 13 bị nhận án tử hình trong đường dây mua bán hơn 1.500 bánh heroin do Lương Ngọc Lập và Nguyễn Thị Thơm cầm đầu.



Bị cáo Nguyễn Thị Dung trước vành móng ngựa.



Năm 2006, đường dây mua bán 1.503 bánh heroin trong thời gian từ năm 2002- 2006 do Thơm đứng đầu bị phát hiện. Giai đoạn 1 của vụ án kết thúc với 11 bị cáo án lĩnh án tử hình, trong đó có Lương Ngọc Lập và Nguyễn Thị Thơm. Trong khi chờ thi hành án, Lập đã tố cáo một số đồng phạm cùng tham gia, trong đó có Ngô Trọng Ngọc, Bùi Quốc Lưu và Giàng A Nếnh. Giai đoạn 2 của vụ án được đưa ra xét xử, Tòa đã tuyên phạt Lập và Ngọc tử hình, Lưu mức án chung thân.Kết thúc giai đoạn 2 của vụ án, đường dây này còn liên quan đến nhiều người khác, hoạt động trên địa bàn Sơn La, Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn… và đưa hàng sang Trung Quốc, vào TP HCM, Hải Phòng… Cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra 5 bị can vì đang bỏ trốn truy nã, trong đó có Nguyễn Thị Dung.Ngày 3/6/2009, Dung bị Công an Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, bắt giữ trong vụ án mua bán ma túy. Đầu năm 2010, chị ta bị trao trả về Việt Nam. Dung khai, sau khi đường dây ma túy của Thơm bị lộ, đã trốn sang Trung Quốc. Người đàn bà này thừa nhận, từ cuối năm 2005 đến đầu năm 2006, đã bán cho Thơm và một phụ nữ khác tổng số 25 bánh heronin, giá từ 108 triệu đồng đến 113 triệu đồng một bánh. Dung lấy hàng của một người tên Xuân nhưng không rõ địa chỉ, lai lịch.Ngoài ra, Dung còn bán 3 bánh và 2 cây heroin cho một nhóm khác ở Trung Quốc. Mỗi bánh heroin, chị ta thu lời 5.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, cảnh sát xác định Dung mua bán tổng cộng là 86 bánh, 2 cây heroin.Trong phiên tòa hôm qua, bị cáo vẫn một mực khai nhận chỉ buôn bán 28 bánh và 2 cây heroin. Bị cáo mong tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử chấp nhận lời khai tại tòa của Dung. Tuy nhiên, với hành vi buôn bán số lượng heroin quá lớn này, Dung cần nhận mức án tương xứng.